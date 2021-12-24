ኣብ መጥባሕቲ ኣእምሮን ሮኬት ሳይንስን ዝዋስኡ ሰባት እንታይ ፍሉይነት ኣለዎም?
ክኢላታት መጥባሕቲ ኣእምሮ ወይ ሮኬት ሳይንስ ክትኮኑ ትሓስቡ'ዶ ትኾኑ? እዚ ሓበሬታ'ዚ ግን ጽቡቕ ስምዒት ዘይክፈጥረልኩም ይኽእል'ዩ።
ኣብ ክልቲኡ ዓውዲ ዝነጥፉ ሊቃውንቲ ካብቲ ካልእ ህዝቢ ዝተፈለየ አእምሮን መንፉዓት ከም ዘይብሎም ሓደ መጽናዕቲ ሓቢሩ ኣሎ።
እቶም ን329 ኢንጅነራት ጠፈርን 72 ሓካይም መጥባሕቲ ስነ መትንን ብምሕታት ደረጃ ብልሒ ንምፍላጥ መጽናዕቲ ዘካየዱ ክኢላታት ነቲ ዝረኸቡዎ ውጽኢት መጽናዕቶም ኣብ መጽሄት ብሪትሽ ሜዲካል ብምሕታም ኣየናይ ዓውዲ ዝበለጸ ጫፍ ብልሒ ከም ዘለዎ ንምርኣይ ዝተኻየደ ምርምር ምዃኑ ሓቢሮም።
ብተወሳኺ፡ እቲ ሓፋሽ ህዝቢ ብዛዕባ ክልቲኡ ዓውዲታት ዘለዎ ኣረኣእያ ንምፍላጥ ዝዓለመ እዩ ነይሩ።
ኣብ ዝቕጽሉ ዓሰርተ ዓመታት ከኣ ዋሕዲ ሰብ ሞያ ክኢላታት መጥባሕቲ ኣእምሮ ወይ ሮኬት ሳይንቲስት ክህሉ ከም ዝኽእል ይግመት።
እቶም ተመራመርቲ ከኣ፡ ኣብ ዓውዲታት ሳይንስ ንዝኣትው ሰባት ዝወሃብ ረቛሒታትን መምዘንን ከነስተብህለሎምን ዝተጋነነ ግምት ንከይህሉን መረዳእታ ሂቡ ኣሎ።
ኣብ ብሪጣንያ፡ ሊቃውንቲ ክልቲኦም ዓውዲታት መረዳእታን ግንዛበን ሰባት ዝፍትሽ፡ ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ሽዱሽተ ዓውዲታት ዝወሃብ ፈተና ብኦንላይን ሂቦምዎም።
እቲ ፈተና፡ ናይቶም ሰባት ናይ ምዝካር ክእለ፣ ናይ ምስትውዓልን ስምዒትን ደረጃ ዝርኢ ኮይኑ እቶም ተሳተፍቲ ዕድሚኦም፣ ጾታኦምን ተሞክሮ ስርሖምን ተሓቲቶም።
ብድሕሪኡ ኣብ ሞንጎ እቲ ክልቲኡ ጉጅለ ዘሎ ውጽኢት ከምዝነጻጸር ተገይሩ፤ ቅድሚኡ እውን ካብ 18 ሽሕ ሰባት መረዳእታ ተኣኪቡ ነይሩ'ዩ።
እቶም ኪኢላታት ስነ መትኒ፡ ካብቶም ናይ ሮኬት ሳይንቲስታት ንላዕሊ ዝውቱራት ዘይኮኑ ቃላት ኣብ ምፍታሕ ወይ ትርጉም ምሃብ ልዑል ውጽኢት ኣመዝጊቦም።
ኢንጅነራት ጠፈር ድማ፡ ኣብ ከም ኣቓልቦ ምሃብን ሓደ ነገር፡ ኣብ ርእሲ ካልእ ሰብ ከም ስእሊ ከምዝዘውር ኣብ ምግባርን ክእለት ኣእምሮን በሊጾም ተረኺቦም።
ምስቲ ካልእ ሓፋሽ ዘመዝገቦ ውጽኢት ክወዳደር እንከሎ ግን እቶም ናይ ሮኬት ሳይንቲስታት ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ርኡይ ፍልልይ ኣየመዝገቡን።
ብኻልእ ወገን ከኣ እቶም ሓካይም ስነ መትኒ ኣብ ክልቲኡ ሕቶታት ዝተፈላላየ ውጽኢት ኣርእዮም። ብተወሳኺ ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ፈጣናት ክኸኑ እንከለው ናይ ምዝካር ክእለቶም ግን ትሑት ነይሩ።
እቶም ተመራመርቲ እዚ ብምኽንያት "ኣብ መጥባሕቲ ስነ መትኒ ዘሎ ፍጥነት ወይ ድማ ውጽኢት ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ፈጣን ውሳነ ናይ ምሃብ ስልጠናታት ክኸውን ይኽእል'ዩ" ኢሎም።
ስለ ዝኾነ ድማ፡ እቲ መጽናዕቲ "ክልቲኦም ሊቃውንቲ ምናልባት ኣድላዪ ዘይኮነ ግምት'ዩ ተዋሂቡዎም ጸኒሑ። ኣብ ካልኦት ዓውዲታት ዝነጥፉ ካልኦት ሰባት ነቶም ሰብ ሞያ ዝተዋህበ ቦታ ክበቕዕዎ ምኸኣሉ ነይሮም" ይብል።