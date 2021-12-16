መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ብዛዕባ ኲናት ዝጸብጸቡ ሰለስተ ጋዜጠኛታት ኣሲሩ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሻባሪ ተባሂሉ ንዝተበየነ ጉጅለ ሽፋን ሚድያ ሂቦም ንዝበለቶም ሰለስተ ጋዜጠኛታት ኣሲሩ።
ንኣሶሼትድ ፕረስ ዝሰርሕ ቪድዮ ጋዜጠኛ ዓሚር ኣማን ኪያሮ፣ ቶማስ እንግዳን ኣዲሱ ሙሉነህን ዝተባህሉ ጋዜጠኛታት ውሽጢ ዓድን፡ ምስ ኣባላት ኣመራርሓ ሰራዊት ግንባር ኦሮሞ ቃላ መሐትት ገይርኩም ብዝብል ብሕጊ ህጹጽ ኣዋጅ ከምዝተኣስሩ እዩ ፖሊስ ኣፍሊጡ።
እቶም ጋዤጠኛታት ሕጊ ህጹጽ እዋንን ሕጊ ጸረ ግብረ ሽበራን ከምዝጠሓሱ እዩ ፖሊስ ዝገልጽ።
ዋና ኢዲተር ኣሶሼትድ ፕረስ ጁሊ ፔስ ግና እቲ ክሲ "መሰረት ዘይብሉ" ክብል ነጺግዎ።
እቲ ትካል ንክልቲኡ ገጻት እቲ ኩናት ክጽብጽብ ከምዝጸንሐ እዩ ዝገልጽ።
ንመሰል ጋዜጠኛታት ዝጣበቕ ትካል 'ኮሚተ ቱ ፕሮቴክት ጆርናሊስትስ' (ሲፒጄ) ብወገኑ፡ ማእሰርቲ እቶም ጋዜጠኛታት ብምኹናን፡ ብምኽንያት ስረሖም ዝተኣሰሩ ኩሎም ጋዜጠኛታት ብቕልጡፍ ክፍትሑ ጸዊዑ።
ወሃቢ ቃል ፖሊስ ፌደራል ጄይላን አብዲ፡ ግብረ ሽበራዊ ተባሂሉ ምስዝተበየነ ጉጅለ ምርኻብ ብሕጊ ጽረ ግብረ ሽበራ ዘሕትት ገበን ምዃኑ ከምዝገለጸሉ ሲፒጄ ኣፍሊጡ።
ብምኽንያት እታ ሃገር ዝኣወጀቶ ህጹጽ ኣዋጅ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ይርከቡ።
ሲፒጄ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ፡ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ኣብ ትሕቲ ሳህራ ካብ ዝርከባ ሃገራት ካብ ኤርትራ ቐፊላ ብኻልኣይ ደረጃ ከምዝተሰርዐት ኣፍሊጡ ነይሩ።
ኣብ ጽባሕ እቲ ጸብጻብ ድማ ሰለስተ ጋዜጠኛታት ዝተፈላለያ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብኣባላት ጸጥታ ተኣሲሮም።
ኮመዒሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵኣ፡ ነቶም ጋዜጠኛታት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፤ ክብሮም ወርቁ፣ ታምራት ነገራ፣ የመዓዛ መሐመድን እያስፔድ ተስፋዬን ዝርከብሉ ኩነታትን ቦታን መንግስቲ ከፍልጥ ሓቲቱ።
መስራቲ 'ኡቡንቱ' ዝተባሃለ ብዩቱዩብ ዝፍኖ ምድላው፡ እያስፔድ ተስፋዬ ቅድሚ ኩሎም ኣብ ቀይዲ ዝኣተወ ኮይኑ፡ ብ28 ሕዳር 2014 ኣቆጻጽራ ግእዝ ካብ መንበሪ ገዝኡ ከምዝተወሰደ ወላዲት ኣዲኡ ንቢቢሲ ተዛሪባ ነይራ።
ስዒቡ መስራትን ዋና ኣሰናዳእን 'ተራራ ኔትወርክ' [ብዩቱዩብ ዝፍኖ] ታምራት ነገራ 01 ታሕሳስ 2014 ኣቆጻጽራ ግእዝ ካብ መንበሪ ገዝኡ ከምዝተወሰደ በዓልቲ ቤቱ ሰላም በላይ ንቢቢሲ ምግላጻ ይዝከር።
ሳልሰይቲ ጋዜጠኛ ከኣ መዓዛ መሓመድ ትበሃል ኮይና ብ02 ታሕሳስ 2014 ኣቆጻጽራ ግእዝ ካብ እንዳወለዳ ከምዝተወሰደት ዓባይ ሓፋታ ኣገኘሁወርቅ ኣበበ ንቢቢሲ ሓቢራ።
ኩሎም ጋዜጠኛታት ኣብ ሰዓታት ረፋድ ካብ መንብሪ ገዝኦም ዝተወሰዱ ኮይኖም ገዛውቶምን ዝሰርሑሉ ቦታን ተፈቲሾም'ዮም። ናይ ኮምፒተራት 'ሃርድ ዲስክ'፣ መቕድሒ ድምጺ ናውቲ ከምኡ'ውን ካሜራታት ብፖሊስ ከምዝተወሰዱ ድማ ቤተሰቦም ሓቢሮም።
እቲ ኮሚሽን ኣብ መግለጺኡ፡ ከምዝበሎ ብፍላይ ስድራታት ጋዜጠኛታት ታምራት ነገራን ክብሮም ወርቁን ዝርከብሉ ቦታ ብዘይምፍላጦም ኣብ ዓቢ ሸዓቕሎት ከምዝርከቡ ኣተሓሳሲቡ።