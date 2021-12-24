ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ሓያል ንጉስ ዝነበረ “ኣቡመይን ከፋ ሳግባድጁ ግለለ” ዓሪፉ
ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እታ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ እትርከብ ሃገረ በኒን ቅድሚ ነዊሕ እዋን ሓይል ንጉስ ዝነበረ ኣቡመይን ከፋ ሳግባድጁ ግለለ ከምዝዓረፈ ኣፍሊጡ።
መግዛእቲ ናብ ኣፍሪቃ ቅድመ ምእታዎም እቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ነጋውስ፡ ነታ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ካብተን ዝሓየላ መንግስትታት ዝነበረት ዳሆሜ ይገዝእዋ ነይሮም ።
ዋላ’ኳ ወግዓዊ ዕድመ ናይቲ ንጉስ ብልክዕ እንተ ዘይተረጋገጸ፡ ኣብ ተስዓታት ከምዝበጽሐ እዩ ዝሕበር።
እቲ ንጉስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር፡ ወተሃደራት ፈረንሳ ኣብ መበል 19 ዘመን ዝወሰዱዎ 26 ንጉሳዊ ሃብቲ ክመልሱዎ እንከለው ኣብ እተገብረ ጽምብል፡ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተራእዩ ነይሩ።
እቲ ንብረት ናይ ቤተ መንግስቲ መዓጹን፡ ክልተ ዝፋናት ንጉስን ካልእ መመላኽዒ ንብረትን ይርከቡዎ። ሞት እቲ ንጉሳዊ ቤተሰብ ዝሓለፈ ቀዳም ክውረ እኳ እንተ ጀመረ፡ እቲ ዜና ግም ትማሊ ሓሙስ ከም እተረጋገጸ፡ ማዕከን ዜና ኤ ኤፍ ፒ ሓቢሩ።
"ንጉሳዊ ቤተሰብ ኣብ ስርዓተ ሓዘን እዩ ዘሎ። እቲ ንጉስ ብዓርቢ 17 ታሕሳስ [ቅድሚኡ ናብ ዝሓለፉ] ናብ ኣባሓጎታቱ ከይዱ ኣሎ።” ክብል ዳኮ ክፖቤምቡ ቮቮቮወይኖንሲን ከምዝሓበረ ኤኤፍፒ ጠቒስዎ ኣሎ ።"ሎሚ ንግሆ እቲ ዘሕዝን ሕማቕ ወረ ኣብ እተነግረሉ ግዜ ናብ ቤተ መንግስቲ ኬድና።
ኣዝየ እየ ሓዚነ " ኢሉ።ሳግባድጁ ግሎየለ ድሕሪ እቲ ን30 ዓመት ነጊሱ ዝነበረ ንጉስ ዳዳህ ደድጃላኒ ኣግቦ ቅድሚ ሽዱሽተ ወርሒ ምማቱ ኣብ ጥሪ 2019 እዩ ነቲ ዘውዲ ተረኪቡ ዝፋን ንግስነት ወሲዱ።እታ ናይ ኣቦመይ ኣገዳሲት ክፋል ዝነበረት ዳሆመይ፡ ኣብ 1600ታት እያ ተመስሪታ ።
እታ ሃገር ብ1904 ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ፈረንሳ ዝነበረት ኰይና፡ ኣብዚ ግዜ እዚ ሃገረ በኒን ብዝብል ስም እያ ትጽዋዕ ዘላ።
እታ ግዝኣት ኣብ ገማግም ኣትላንቲክ ንዝነበራ ኣገደስቲ ከተማታት ተቘጻጺራ፡ ንኤውሮጳውያን ብበደላ ገላዩ ጠበንጃን ጠያይትን ኣልኮላዊ መስተን ትሸጠሎም ነይራ።
ኣብቲ ንግስነት ደቀንስትዮ ኣዝየን ሓያላት እየን ነይረን፣ ኣብታ ምዕራባውያን ዳሆሚ ኣማዞንስ ኢሎም ዝጽውዕዋ ናይ ደቀንስትዮ ፍሉይ ወተሃደራዊ ሬጅመንት ነይሩወን።