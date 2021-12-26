ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሊቀ-ጳጳሳት ዴዝሞንድ ቱቱ ኣብ 90 ዓመቶም ዓሪፎም
ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ሰላም ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሊቀ-ጳጳሳት ዴስሞንድ ቱቱ ከምዝዓረፉ ተገሊጹ።
ወዲ 90 ዓመት ዴዝሞንድ ቱቱ ነቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነበረ ብውሑዳን ጸዓዱ ዝተዓብለለ ስርዓት ኣፓርታይድ ከብቅዕ እጃም ዝነበሮም’ዮም። በዚ ድማ ንሽልማት ኖቤል በቒዖም።
ፕረዚደንት እታ ሃገር ሲሪል ራማፎሳ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ሞት እቶም ሊቀ-ጳጳሳት ወግዓዊ ገይሩ።
“ካልእ ናይ ሓዘን ምዕራፍ ኣብ ሃገርና” ክብል ንሞት ዴዝሞንድ ቱቱ ዘረጋገጸ ፕረዚደንት ራማፎዛ፡ ሓደ ካብቶም ናጽነታ ዝተኣወጀ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ምውራስ ዘይርሳዕ እጃም ዝነበሮም ዜጋታት እታ ሃገር ከምዝነበሩ ጠቒሱ።
ቱቱ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኮነ ብደረጃ ዓለም ካብ ሞንጎ ዝለዓለ ዝና ዝነበሮም ፍሉጣት ሰባት ሓደ ነይሮም።
ምኽንያት ሞቶምን መዓዝ ከምዝዓረፉን ብዝምልከት ግን ዛጊድ ዝተወሃበ ዝርዝር መግለጺ የለን።