ሃይቲ፡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣርየል ሄንሪ ፈተነ ቅትለት ተኻይድሉ
ብቀዳም፡ ብረት ዝዓጠቁ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ እቲ ጽንብል ናጽነት እታ ሃገር ንምክያድ ዝዳሎ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይቲ ኣርየል ሄንሪ ፈተነ ቅትለት ከምዘካየዱ ሰብ መዚ እታ ሃገር ገሊጾም።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣርየል ሄንሪ፡ ኣብ ከተማ ጎናይቨስ ኣብ ዝርከብ ቤተክርስተያን ዝኽሪ ናጽነት እታ ሃገር ንምዝካር ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ጽንብል ንምስታፍ እናኸደ እንከሎ'ዩ ፈተነ ቅትለት ተኻይድሉ።
ኣብቲ ዝተዘርገሐ ተንቀሳቓሲ ምስሊ [ቪድዮ] እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ጥይት እናተተኮሶ ብዓጀብቲ ተማእኪሉ ናብ ሚኪና እናኣተወ እንከሎ ይርአ።
ሃይቲ፡ ፕረዚደንት እታ ሃገር ነበር ጃቭየል ሞይስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ መንበሪ ገዝኡ ካብ ዝቕተል ንድሓር ጉዳይ ጸጥታኣ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ'ዩ ዝኸፍእ ዘሎ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣርየል ሄንሪ፡ ነቶም ቀንዲ መስመራት መከፋፈሊ ነዳዲ ብምቁጽጻር ሕጽረት ነዳዲ ዘኸትሉ ዘለዉ፡ ሰባት ዝጨውዩን ተመሳሳሊ መጥቃዕትታትን ዘካይዱን ዘለዉ 'ዕዋላታት' ክበታትኖም ምዃኑ ቃል ኣትዩ ኣሎ።
ቤት ጽሕፈት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ድሕሪ እቲ ፈተነ ቅትለት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ 'ሸፋቱን ግብረሽበራውያንን' ኢሉ ዝገለጾም ጉጅለ ነቲ ፈተነ ቅትለት ከምዘካየድዎን፡ ኩሎም ተታሒዞም ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ናይ መእሰሪ ትእዛዝ ተዋሂቡ ከምዘሎን ሓቢሩ።
እቲ መግለጺ ብምስዓብ፡ እቶም ዕጡቓት ጉጅለታት ኣብቲ ከባቢ ቤተክረስትያን ኣብ ዝርከብ መንደቕ ተሓቢኦም ብምጽናሕ፡ ነተን ንቀዳማይ ሚኒስተር ዓጂበን ዝነበራ ቃፍላይ መካይን መጥቃዕቲ ከምዝፈጸሙለንን ነቲ ኣቡን ናይታ ቤት ክርስትያን'ውን ከምዘፈራርሕዎን ነቲ መግለጺ ዝተኸታተለ ኣሶሸስት ፕረስ ሓቢሩ።
ኣብ ሞንጎ ኣካላት ጸጥታን እቶም ዕጡቃትን ኣብ ዝተገበረ ናይ ቶኵሲ ምልውዋጥ ሓደ ሰብ ከምዝተቐተለን ክልተ ከምዝቆሰሉን ማዕከናት ዜና እታ ሃገር ኣቃሊሐን።
ፕረዚደንት ኣታ ሃገር ነበር ጃቭየል ሞይስ ኣብ ወርሒ ሓምለ ምስ ተቐተለ ድሕሪ ክልተ ሳምንታተ ግዝያዊ ቀዳማይ ሚኒሰትር ኮይኑ ዝተመዘዘ ኣርየል ሄንሪ፡ እቲ ዝተካየደሉ ፈተነ ቅትለት፡ ነቲ ፈርከሽከሽ ኢሉ ዝነበረ መሓውራት ጸጥታ እታ ሃገር ንምጽጋን ብዙሕ ከምዝተርፎ ዘርኢ ምዃኑ ብዙሓት ይገልጹ።
ኣብ ሃይቲ፡ ሓዲሽ ፕረዚደንት ንምምራጽ ምዓስ ምርጫ ከምዝካየድ ክሳብ ሕጂ ኣይተሓበረን ዘሎ።