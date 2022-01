'ካብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዩ ኣለይቲ ፊልም ንነብሰይ እየ ዘድንቅ' ኣርያም ወልድኣብ

ቅድሚ ሓደ ሰዓት

ብዘይካ እዚ ኣብ ኣመሪካ ኣብ ዘላ ማሕበር 'women of colour' ናይ ዓለም ደቂ ኣንሰትዮ ሰራሕቲ ፊለም ኣባል ብምዃን፡ ብመንገዲ እቲ ማሕበር ብዝመጻ ዕድመ 'best film directed by women of colour' ኣብ ዝብል ተወዳዲራ ብመንገዲ ይቕረ ንመን ምስ ካልኣይታ ክትዕወት ክኢላ።