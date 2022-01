ቲፋኒ ሓድሽ 'ሚኒስተር ዕዳጋን ጐስጓስን' ከትከውን ሕቶ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ከም ዘቕረበት ተዛሪባ

ቲፋኒ ብተለቪዥን ኣብ ዝመሓላለፍ ተኸታታሊ ፊልም 'If loving you is wrong' ከምኡውን ኮመድያዊ ፊልምታት 'Girls Trip' ብዝተዋስኣቶ ተራ ፍልጥቲ እያ። ብዘይካ'ዚ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ፊልምታት ተዋሲኣ እያ።