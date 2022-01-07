ፍሉጥ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛ እስክንድር ነጋ ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሑ
ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ተቓዋሚ ፖለቲከኛ እስክንድር ነጋ ሎሚ፡ ኣብ መዓልቲ ልደተ-ክርስቶስ፡ ካብ ማእሰርቲ ከምዝተፈትሐ ተገሊጹ።
እቲ ጋዜጠኛ ነበር ፖለቲከኛ ድሕሪ ናይ 18 ኣዋርሕ ማእሰርቲ'ዩ ብዓርቢ ተፈቲሑ።
ኣብ ሰነ 2020፡ ምስቲ ብድሕሪ ቅትለት ፍሉጥ ስነጥበባዊ ቋንቋ ኦሮሞ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝተላዕለ ናዕቢ ብዝተሓሓዝ'ዩ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ጸኒሑ።
ነቲ ብዙሓት ሰባት ዝተቐትልሉ ናዕቢ ኣለዓዒልካ ተባሂሉ ምስ ካልኦት ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ዝርከብዎም ብዙሓት ሰባት ተኣሲሩ።
ምስቲ ናዕቢ ብዝተኣሳሰር ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዝነበሩ ጃዋር መሓመድን በቀለ ገርባን ዝተባህሉ ፖለቲከኛታት'ውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ክፍትሑ ትጽቢት ይግበር።
ጠበቓ ናይ በዓል ጃዋር ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ብቓል ካብ ማእሰርቲ ከምዝወጹ'ኳ እንተ ተነግሮም፡ ሎሚ ብለይቲ ኣንይንወጽእን ከምዝበሉ ተዛሪቡ።
እቲ እስክንድር ነጋ፡ ዝመርሖ 'ባልደራስ ንሓቀኛ ዲሞክራሲ' ተባሂሉ ዝጽዋ ሰልፈ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ላዕለዎት መራሕቱ ከምዝተፈትሑ ሓቢሩ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ብኣጋጣሚ በዓል-ልደት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ነቲ ኣብታ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርግጋእን ግጭነን "ብሰላማዊን ፖለቲካውን ኣገባብ" ክፈትሖ ከምዝደሊ ኣተንቢሁ ነይሩ።
ኣብዪ ኣሕመድ፡ ኣብታ ሃገር ዘሎ ናይ ፍትሒ ስርዓት ብዙሕ ጸገማት ዘለዎ ምዃኑ'ውን ነቒፉ። ኣብቲ ምስ ካቢነ ሚኒስተራቱ ከካይዶ ዝቐነየ ናይ ገምጋም ኣኼባ፡ "ንሕና ብዛዕባ ፍትሒ ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና" ብምባል ንኣብያተ-ፍርዲ፡ ኣኽበርቲ ሕግን ፖሊስን ነቒፉ። ነቲ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዝግበር ማእሰርቲ፡ ብፍላይ ንሃብታማት ዒላማ ምግባር "ስርቂ'ዩ" ክብል ተዛሪቡ።