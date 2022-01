ደቂ ኣንስትዮ፡ ማያ ኣንጀሎ ኣብ ሳንቲም ኣሜሪካ ዝተወቐጠት ፈላሚት ጸላም ጓልኣንስተይቲ ኮይና

ቅድሚ 57 ደቓይቕ

ምንጪ ስእሊ, US Treasury

ማያ፡ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን 1969፡ በቲ ‘I Know Why the Caged Bird Sings’ ብዝብል ርእሲ ዘሕተመቶ መፅሓፍ ታሪኽ ሂወታ፡ ልዑል ዝና ተጎናፂፋ እያ።