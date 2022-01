ድምጻዊት ብሪትኒ ስፒርስ መጽሓፍ ንዝጸሓፈት ሓፍታ ናይ መጠንቀቕታ ደብዳበ ጽሒፋ

ቅድሚ 44 ደቓይቕ

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጄሚ ሊን ኣብ 'ጉድ ሞርኒንግ ኣመሪካ' ዝተባህለ መደብ ተለቪዥን ቀሪባ ብዛዕባ እቲ ዝጻሓፈቶ 'Things I Should Have Said' ዝብል መጽሓፍ ካብ እትዛረብ ንድሓር ክልቲአን ኣሕዋት ናብ ናይ ቃላት ኩናት ኣትየን ኣለዋ።