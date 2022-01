ቡርኪናፋሶ: ሰራዊት ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ከምዝተቖጻጸረ ኣፍሊጡ

ንመንግስቲ እታ ሃገር ዝመርሕ ሰልፊ ምንቅስቓስ ግስጋሰ [People's Movement for Progress (PMP)] ኣቐዲሙ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ፕረዚደንት ኮባሬን ሓደ ሚንስትርን ካብ ፈተነ ቕትለት ምድሓኖም ኣፍሊጡ ነይሩ።

ነቲ መግለጺ ዝሃበ ጉጅለ ቅድሚ ሎሚ ዘይፍለጥ ሃርበኛ ምንቅስቓስ ንምክልኻልን ዳግመ-ህንጻን [Patriotic Movement for Safeguard and Restoration or MPSR] ዝብል መጽወዒ ከምዝሓዘ ይግለጽ።