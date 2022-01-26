ቀይሕ መስቀል ድሕሪ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ንፈለማ እዋን ናብ ትግራይ መድሓኒት ከምዘብጸሐ ገሊጹ
ዓለም ለኻዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል፡ ድሕሪ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ንፈለማ እዋን ናብታ ብሰንኪ ኲናትን ዕጽዋን ዝተሃሰየት ትግራይ ሓገዝ መድሓኒት ከም ዘብጸሐ ገሊጹ፡፡
እዚ ዜና ነታ ብሰንኪ እቲ ካብ ዝጅመር 15 ኣዋርሕ ኣቑጺሩ ዘሎ ኲናት፡ ብሕጽረት መሰረታዊ ቀረባት እትሳቐ ዘላ ክልል ተስፋ ዝህብ እዩ፡፡
ኣተሓባባሪ ጥዕና ቀይሕ መስቀል ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ምዕባለ ‘‘ዓብዪ ሩፍታ’’ ዝፈጥር እዩ ኢሉ፡፡
ኣድለይቲ መድሓኒታት ዝሓዛ ነፈርቲ ሎሚ ረቡዕ ናብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ዝበጻሓ ኮይነን፡ ቀይሕ መስቀል ኣብ ዝቕጽሉ መዓልቲታት ተወሰኽቲ በረራታትን ብመሬት ድማ ናይ ጽዕነት መካይንን ንምልኣኽ መደብ ሒዙ ኣሎ፡፡
እቲ ምዕባለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝግበር በረራታት ቀረብ መድሓኒትን መግብን ንምስላጥ ከም ዝሰርሕ ቃል ምእታዉ ስዒቡ እዩ መጺኡ ዘሎ፡፡
እንተኾነ እቲ ከም ብሓድሽ ኣብ መንጎ መዋሰንቲ ከባቢታት ትግራይን ዓፋርን ተወሊዑ ዘሎ ጎንጺ ነቲ ብመሬት ዝግበር ምጉዕዓዝ ሰብኣዊ ሓገዝ ክተሓላለኽ ገይሩዎ ኣሎ፡፡
ዓለም ለኻዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሕጽረት መሳርሒ ሕክምና ዶኳትር ንሓደ ግዘ ጥራሕ ዘገልግሉ ጓንትታትን መሳርሒታት መጥባሕትን ሓጺቦም ደጊሞም ክጥቀሙሉ ከም ዝተገደዱ ገሊጹ ነይሩ፡፡
ውድብ ጥዕና ዓለም ብተመሳሳሊ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ናብ ትግራይ ሓገዝ መድሓኒት ከየእቱ ከም ዝተኸልከለ ገሊጹ ነይሩ፡፡
እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተጀሚሩ ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝተጋፍሐ ኲናት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣስታት ሸውዓተ ሚልዮን ሰባት ተጸበይቲ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ክኾኑ ከም ዝገበረ ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት የመልክቱ፡፡
እቲ ደማዊ ኲናት ሓድሕድ ንከብቅዕ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ኣመሪካን ኬንያን ዝርከበአን ሃገራትን ጻዕሪ ይገብራ ኣለዋ፡፡
ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶን ጉተረዝ፡ እቲ ብፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ናይጄርያ ነበር ኦባሳንጆ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ጭቡጥ ተስፋታት ከም ዝተረኸቦ ኣብ ዝሓለፉ መዓልቲታት ገሊጹ ነይሩ፡፡
ቀዳማይ ሚንስተር ኣብይ ኣሕመድ፡ ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ንምዝርራብ ድልው ከም ዝኾነ ምዝራቡ እውን ማዕኸን ዜና ኣሶሺየትድ ፕረስ (ኤፒ) ጸብጺቡ።
ምስቲ ቀዳማይ ሚንስተር ነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደ ዘተ ዘካየዱ ኣባላት ጉጅለ ዳያስፖራ ነጊሮምኒ ክብል ኣብ ዝዘርግሖ ዜና፡ መንግስቲ ፌደራል ምስቶም ንዝሓለፉ 15 ኣዋርሕ ክዋግኦም ዝጸንሐ ሓይልታት ትግራይ ናብ ድርድር ንምምጻእ ድልው ከም ዝኾነ ምሕባሩ ኣመልኪቱ።
እንተኾነ ኣብ ባይታ ግን ዛጊድ እቲ ኲናት ጠጠው ኣይበለን፡፡
ብፍላይ ኣብ መዋሰንቲ ክልላት ዓፋርን ትግራይን ከቢድ ኲናት ይካየድ ከምዘሎ ዝተሓበረ ኮይኑ፡ ሓይልታት ትግራይ ንገለ ካበቢታት ዓፋር ከም ዝተቖጻጸሩ ተገሊጹ ኣሎ፡፡