ንኣሽሓት ፊደል ዘቑጸራ ሓፍቲ ኣቦይ ወልደኣብ ወልደማርያም መምህር ኣስቴር

ቅድሚ 56 ደቓይቕ

ንመዘከርታ መምህር ኣስቴር ወልደማርያም፡ ከምኡ'ውን ካልኦት ኣዴታት፡ ብክሪስተል ኣረንስ / ኤቢስ ኣሻና ዝተሰናድአ "In Memory of Them: Women Witnessing to Christ in Ethiopia (1870-2019)" ዘርእስቱ መጽሓፍ ተሓቲሙ ኣሎ።