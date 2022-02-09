ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 130 እሱራት ሃዲሞም
ዕጡቓት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደቡብ ጎንደር ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርትን ትካላት ጸጥታን ብዝፈጸሙዎ መጥቃዕቲ 139 እሱራት ከም ዝሃደሙን ኣጽዋራት ከም ዝተዘምቱን ኣመሓደርቲ እቲ ዞባ ተዛሪቦም።
ፖሊስ እቲ ክልል እውን እቶም ዕጡቓት ብሰኑይ 30 ጥሪ 2014 ዓ.ም ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ኣብ ከተማ ነፋስ መውጫ ኣብ ዝርከብ ቤት ህንጸት ወረዳ፣ መደብር ፖሊስን ቤት ጽሕፈት ሚሊሻን መጥቃዕቲ ፈጺሞም ኢሉ።
በዚ ምኽንያት ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዝነበሩ 139 እሱራት ከም ዝሃደሙን ኣብቶም ትካላት ዝነበረ ንብረት ከም ዝተዘምተን ምኽትል ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ጎንደር ኣቶ ጥላሁን ደጀኔ ንቢቢሲ ሓቢሩ።
ብተወሳኺ ልዕሊ 15 ብረትን ናይ ኢድ ቦንባን ከም ዝዘመቱ ገሊጹ።
ለይቲ ሰዓት ሸሞንተ [ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ] ድማ ብሰለስተ ተሽከርከርቲ ተጻዒኖም ናብታ ከተማ ብምእታው መጥቃዕቲ ካብ ሞንጎ ዝፈጸሙ 16 ብሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተቐትሉ ብምግላጽ ሰለስተ ኣባላት ፖሊስ ከም ዝቖሰሉ ኣመልኪቱ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን እቶም ዝሃደሙ እሱራት ንምሓዝን ብዝተገብረ ጻዕሪ እቶም 65 ዳግም ብሓይልታት ጸጥታ ክትሓዙ ክኢሎም ኣለው።
እቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኣካላት ድማ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ይስራሕ ምህላው ፖሊስ ተዛሪቡ።
ኮሚሽነር ፖሊስ እቲ ክልል ተኮላ ኣይፎክሩ "እቲ መጥቃዕቲ ፋኖ ዘይኮኑ ግን ፋኖ ኢና ብዝብሉን ኣብቲ ከባቢ ብዝንቀሳቐሱን ዕጡቓት'ዩ ተፈጺሙ" ኢሉ።
እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ካብ ዝተፈላለያ ወረዳታት ደቡብ ጎንደር፣ ሰሜንን ደቡብ ወሎን ዝተወጻጽአ ምዃኑ ፖሊስ ኣብ ቀይዲ ካብ ዘእተዎም ሰባት ንምርዳእ ተኻኢሉ።
ብተወሳኺ፡ ቅድም ኢሉ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ሰራዊት ምክልኻልን ፍሉይ ሓይሊ እቲ ክልልን ዝተሰናበቱን ብዝተፈላለዩ ገበናት ክድለዩ ዝጸንሑን ምዃኖም ኣመሓደርቲ እቲ ዞባ ገሊጾም።