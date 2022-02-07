ኣፍኮን 2021፡ ሰኔጋል ዕውትቲ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኮይና
ትማሊ ግብጽን ሰኔጋል ኣብ ዘካየደኦ ናይ ፍጻመ ጸወታ፡ 90 ደቃይቕ ብዘይሸቶ፡ ኣብ ተወሳኺ 30 ደቓይቕ'ውን ክልቲአን ሃገራውያን ጋንታታት ሸቶ ብዘይምምዝጋበን ናብ ፍጹም ቅላዕ ኣብ ዘምርሓሉ ሰኔጋል 4 ን 2 ብምስዓር ንመጀመርታ ግዜ ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ክትዕወተላ ክኢላ።
ኣጥቃዓይ ሃገራዊት ጋንታ ሰኔጋልን ሊቨርፑልን ሳይዶ ማነ ጸወታ 7 ደቂቕ ጥራይ ምስ ተላዕሎ ንዝረኸባ ፍጽም ቅላዕ ሓላዊ ልዳት ግብጺ ጋባሳኪ ከድሕና ብምኽኣሉ ሰኔጋል ወርቃዊ ዕድል ኣባኺና ኢያ።
ግብጽን ሰኔጋልን ኣብ ዘካየደኦ 120 ደቓይቅ ዝወሰደ ጸወታ ሰኔጋል 8 ግንጺ 3 ግዜ'ኳ ኣብ ውሽጢ ልዳት ፈተነ እንተኣካየዳ ሓለውቲ ልዳት ኢድዋርድ መንዲ ናይ ሰኔጋልን ጋባሳኪ ናይ ግብጽን ብውሕሉል ክእለቶም ከሕልፍወን ኣይክኣሉን።
ግጥም ሰኔጋልን ግብጽን ፡ ግጥም ኣጥቃዕቲ ሊቨርፑል ዝኾኑ ሳይዶ ማነን ሞሓመድ ሳልሕ'ዩ እናተባህለ ክግለጽ ቀኒዩ።
እታ ኣብ ታሪኻ ክልተ ግዜ (ኣብ 2002 ከምኡ'ውን 2019) ኣብ ፍጻመ ዝተሰዓረት ሰኔጋል እዛ ናይ ሎም ዘመን ጸወታ ቀዳዊታ ኮይና ቀዳመይቲ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ከብሓ ክትደቕል ክኢላ ኣላ።
እታ ቅድሚ ሕጂ ንዋንጫ ኣፍሪቃ ሸውኣተ ግዜ ብምዕዋት ክብረ ወሰን ሒዛ ትርከብ ሃገራዊት ጋንታ ግብጺ ኸኣ ናይ ገዛእ ርእሳ ክብረ ወሰን ከተማሓይሽ ትኽእለሉ ዝነበረት ዕድል ክብርዕና እንከሎ፡ መሓመድ ሳላሕ ኸኣ ናይ መጀመርታ ኣህጉራዊ ዓወት ካብ ምምዝጋብ ተኾሊፉ።
ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ሰኔጋል ኦልዮን ሲሰ ድሕሪ ዓወት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል "እዚ እንተጸዒርካን እንተተጸሚምካን ዝደለኻዮ ከም ትረክብ ዘርኣናሉ ጸወታ'ዩ ነይሩ" ድሕሪ ምባል "ኣዝየ ተሓጒሰ ኣለኹ፤ ህዝቢ ሰኔጋል ነዛ ዓወት እዚኣ ን60 ዓመታት'ዩ ተጸብይዋ" ኢሉ።
ሕጂ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ሰኔጋል ኮይኑ ዘሎ ኦልዮን ሲሰ፡ ሰኔጋል ኣብ 2002 ኣብ ፍጻመ ኣብ ዝተሰዓረትሉ ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ሰኔጋል ዝነበረ ኮይኑ፡ እቲ ሽዕኡ ዝኸሰሮ ዕድሉን ዕድል ሃገሩን ሕጂ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ብዘመዝገቦ ዓት ክርስርሰሉን ንህዝቡ ክኽሕሰሉን ክኢሉ ኣሎ።
እታ ንከም ኣይቮሪኮስትን ካሜሮንን ገሊፋ ናብ ፍጻመ ዝብጽሐት ግብጺ ኣብ ሰኔጋል ምስ ብጽሐት ኣብራኻ ወለል ኢሉ፡ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ግጥማት 4 ፍጹም ቅላዓት ዘድሓነ ወዲ 33 ዓመት ጋባስኪ ትማሊ'ውን ሓንቲ ቅላዕ ከድሕን ክኢሉ እዩ።
ተጻወትቲ ግብጺ ክልተ ሸቶታት ብምስሓቶም ግን ዋንጫ ካብ ምውሳድ ቦኲራ።
ሃገራውያን ጋንታታት ግብጽን ሰኔጋልን ኣብ ቐጠር ንዝካየድ ዋንጫ ዓለም 2022፡ መን ሓለፈ ኣብ ቀረባ ግዜ ክልተ እግሪ ጸወታ ስለ ዝህልወን፡ ግብጺ ሕኒኣ ትፈድየሉ ሰኔጋል ኸኣ ዓብላልነታ ተርእየሉ ጸወታ ክህልወን'ዩ።
እዚ ሎሚ ዓመት ካብ ጥሪ 9 ጀሚሩ ክሳብ 6 ለካቲት ኣብ ካሜሮን ዝተኻየደ መበል 33 ዋንጫ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት'ኳ ክካየድ እንተነበሮ ብሰንኪ ስግኣት ለበዳ ኮሮናቫይረስ ናብ ሎሚ ዓመት ተሰጋጊሩ ክካየድ ክኢሉ።
መበል 34 ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገረ ኣይቮሪኮስት ካብ ሰነ ክሳብ ሓምለ 2023 ክካየድ ውጥን ተታሒዙሉ ኣሎ።