ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክትግበር ዝኽእል "ተሪር ስጉምቲ ኣሜሪካ" H.R. 6600 እንታይ ዝሓዘ እዩ?

ቅድሚ ሓደ ሰዓት

ብ4 ለካቲት 2022 ድማ ናብ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ (Committee on Foreign Affairs)፣ ናብ ኮሚቴ ሕጋዊ ጉዳያት (Committees on the Judiciary)፣ ናብ ኣገልግሎታት ፋይናንን (Financial Services) ኣገልግሎታት ምክልኻልን (Armed Services) ተመሪሑ ኣሎ።