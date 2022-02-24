ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክትግበር ዝኽእል "ተሪር ስጉምቲ ኣሜሪካ" H.R. 6600 እንታይ ዝሓዘ እዩ?
ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኤርትራ ክትግበር ዝኽእል H.R. 6600 ዝተሰመየ ሓድሽ እማመ ኣቕሪቦም ኣለው።
እዚ ብኣባል ኮንግረስ ቶም ማሊኖወስኪ (ኒው ጀርሲ) ናብ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝቐረበ እማመ ተፈጻሚ እንተኾይኑ "ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝወሰደቶ ዝሓየለ ስጉምቲ" ከም ዝኸውን ይንገር።
መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣትሪሮም ዝተቓወምዎ እቲ እማመ፡ ብፕረዚደንት ጆ ባይደን እንተጸዲቑ ኣሜሪካ ኣብ መዳያት ጸጥታ፣ ፋይናንስ/ኢንቨስትመንትን ጉዳያት ኢሚግሬሽንን ሓድሽ እገዳ ክተንብር እያ።
ትሕዝቶ እቲ እማመ እንታይ እዩ?
እቲ እማመ ንባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ 'ንኢትዮጵያ ናይ ምርግጋእ፣ ሰላምን ደሞክራስን ሕጊ' (Ethiopia Stabilization, Peace, and Democracy Act) ብዝብል ስያመ እዩ ቀሪቡ።
ነዚ ናብቲ ባይቶ ዘቕረቡ ኣባላት ኮንግረስ፡ እቲ ሕጊ ተፈጻሚ ምስ ዝኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ምርግጋእ፣ ሰላምን ዴሞክራስን ንምህናጽ ንዝግበር ጻዕርታት ክድግፍ ከም ዝኽእል ይገልጹ።
ብ4 ለካቲት 2022 ድማ ናብ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ (Committee on Foreign Affairs)፣ ናብ ኮሚቴ ሕጋዊ ጉዳያት (Committees on the Judiciary)፣ ናብ ኣገልግሎታት ፋይናንን (Financial Services) ኣገልግሎታት ምክልኻልን (Armed Services) ተመሪሑ ኣሎ።
እገዳ ቪዛን ንብረትን
እቲ እማመ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ምርግጋእን ደሞክራስያዊ ስርዓትን ከይህሉ ምኽንያት እዮም ኣብ ልዕሊ ዝተባሃሉ ውልቀሰባት ተሓታትነት ንምምጻእ ፕረዚደንት ባይደን እገዳ ከንብረሎም ዝጠልብ እዩ።
እቶም ኣብ ውልቀሰባት ዘተኩሩ እገዳታት ናይ ንብረትን ናይ ቪዛን ማዕቀብ ዘጠቓልሉ እዮም። ብዘይካ'ዚ፦
- ኣብ ኲናት ትግራይ ኮነ ኣብ ዙርያ ኣብታ ሃገር ዘለው ካልኦት ጎንጽታት ምቁራጽ ተኹሲ ወይ ዘተ ከይግበር ዕንቅፋት ዝኾነ ወይ'ውን ኣብ ስምምዕ ከይብጻሕ ዝገበረ
- ኲናት ትግራይ ኮነ ካልኦት ኣብታ ሃገር ዘለው ግጭታት ክሰፍሑ ምኽንያት ዝኾነ ወይ ዝተሓባበረ
- ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጸመ፣ ገበን ኲናት፣ ኣብ ሰብኣውነት ዝፍጸም ገበን፣ ምጽናት ዓሌትን ካልእ በደላትን ዝፈጸመ
- ሰብኣዊ ረድኤት ከይበጽሕ ዕንቅፋት ዝኾነን ኣብ ልዕሊ ኣብ ንጥፈታት ሰብኣዊ ረድኤት ዝተዋፈሩ ትካላት ሕቡራት ሃገራት መጥቃዕቲ ዝፈጸመ፣ ንምፍጻም ዝዓለመን ዝመርሐን ኣብ ኲናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ዝተሳተፈ ብፋይናንስ ዝደገፈን ንብረቱ ከይንቀሳቐስ ብፕረዚደንት ባይደን ክውሰን እዩ።
ብዘይካ እቲ ናይ ንብረት እገዳ፡ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘረ ገበናት ፈጺሞም እዮም ዝተባህሉ ውልቀሰባት ናይ መገሻ እገዳ ይጽበዮም ኣሎ።
ነቲ ክልከላታት ጥሒሶም ዝተረኽቡ ሰባት ቀዲሙ ብዝነበሮም ቪዛ ኣሜሪካ ምእታው ኣይኽእሉን፤ ሓድሽ ቪዛ ሒቲቶም ኣይወሃቦምን እቲ ዝረኸብዎ'ውን ክስረዝ እዩ።
ነቲ እገዳታት ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ውልቀሰባት ተፈጻሚ ንምግባር ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፣ ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ (ኔቶ)፣ ኣውሮጳዊ ሕብረት፣ ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ክተሓባበሩ ምዃኖም እቲ እማመ ይገልጽ።
ኣብ ምትሕግጋዝ ጸጥታን ድሕነትን ዝግበር ቀየዲ
እዚ እማመ ብፕረዚደንት ባይደን ካብ ዝጸደቐሉ ዕለት ጀሚሩ፡ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያን ኤርትራን እትገብሮ ናይ ድሕነትን ጸጥታን ድጋፍ ክቋረጽ ይሓትት።
እዚ ድጋፍ መንግስቲ ኣሜሪካ ዳግማይ ዝቕጽል፡ ኣሜሪካ ዘንበረቶም ቅድመ ኩነት ምምልኦም ብመገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ተረጋጊጹ ንዝምልከቶ ናይ ኮንግረስ ኮሚተ ድሕሪ ምቕራቡ እዩ።
ገለ ካብቲ ኣሜሪካ ዘቐመጠቶ ቅድመ ኩነት፦
- መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኲናት ሓድሕድ ኮነ ካልኦት ግጭታት ናይ ምጥቃዕ ወተሃደራዊ ስርሒት ምሉእ ብምሉእ ደው ምስ ዘብል
- መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ድርድር፡ ሕጋውን ንኹሉ ዘካተተን ሃገራዊ ናይ ዘተ ንምእታው ስጉምትታት ምስ ዝወስድ
- መንግስቲ ናይ ዜጋታት ሰብኣዊ መሰል ንምሕላው ጻዕሪ ምግባሩን ዘይተገደበ ሰብኣዊ ረድኤት ክበጽሕ ምፍቓዱ ምስ ዝረጋገጽ ዝብል ይርከቦ።
ብመገዲ ዓለምለኻዊ ትካላት ፋይናንስ ዝግበር ገደብ
ንመንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝወሃብ ልቃሕ ወይ'ውን ምፍዃስ ናይ ልቓሕ ኮነ ቴክኒካዊ ድጋፍ ከይፍቀድ፡ ኣሜሪካ ጽልዋኣን ድምጺ ናይ ምሃብ መሰላን ክትጥቀም ምዃና እቲ እማመ ይገልጽ።
ብዘከይካ'ዚ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰብኣዊ መሰል ንምሕያልን ሰላም ንምኽባር ኣሜሪካ ምስ ካልኦት ቀንዲ ደገፍቲ ብምዃን ፖሊሲ ክተማዕብል እያ።
እቲ እማመ ናይ ፋይናንስን ናይ ቴክኒክን ድጋፍ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤትን ለበዳታት ንምክልኻል ዝግበሩ ድጋፋትን ኣይምልከትን።
እዚ ናይ ኣመሪካ ፋይናንሳውን ቴክኒካውን ድጋፍ ጠጠው ዝብል ብተመሳሳሊ ኣብ ላእሊ ዝተጠቐሱ ቅድመ ኹነታት መንግስቲ ኣመሪካ ክረጋገጹ እንከለው እዩ።
ተሓታትነት ንምስፋን ዝግበር ጻዕሪ
እቲ እማመ ኣብ ኲናት ሓድሕድ ትግራይን ካልኦት ግጭታትን ከም ዝተፈጸሙ ንዝግለጽ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ነቶም ገበናት ተሓተትቲ እዮም ዝተባሃሉን ንምልላይ ፕረዚደንት ባይደን ናይ ገንዘብ፣ ፋይናንስን ዲፕሎማስያውን ድጋፍ ክገብር ከምዘለዎ ይነግር።
ብዘይካ'ዚ ምስቲ ኲናት ብዝተሓሓዝ ተፈጺሙ እዩ ዝበሃል ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት መንግስቲ ኣሜሪካ ተኣማንነት ንዘለዎም ዝምርምሩ ትካላት ሓበሬታ ክህብ የገድድ።
ዕላማ እቲ እማመ እንታይ'ዩ?
ነቲ እማመ ናብ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ዘቕረበ ኣባል ኮንግረስ፡ እቲ ሕጊ ተፈጻሚ እንተዝኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ምርግጋእ ንኽሰፍን፣ ሰብኣዊ መሰልን ህንጸት ደሞክራስን ንኽሕይል ሓጋዚ ምዃኑ ይገልጽ።
ትካል ረድኤት ኣሜሪካ (ዩኤስኤኣይዲ) ሓዊሱ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ኣሜሪካ ንሓድሕዶም ብምትሕብባር ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕጽል ዘሎ ኲናትን ካልእ ጎንጽታት ደው ክብል ስትራተጂ ክነድፉ ምዃኖም'ውን ይነግር።
እዞም ትካላት መንግስቲ ኣሜሪካ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት፣ ኣብ ሰብኣውነት ዝተፈጸመ ገበን፣ ምጽናት ዓሌት፣ ገበናትን ኲናትን ካልኦት በደላትን ተሓታትነት ክህሉ ክገብሩ እዮም።
ኣብ ኢትዮጵያ ደሞክራስያዊ ስርዓት ክዕንብብ፣ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበርን ዕርቂ ክመጽእን ካልእ ተልእኾ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ከምዝኸውን ኣብቲ እማመ ሰፊሩ ኣሎ።