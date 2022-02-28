ሪቻርድ ፓንክረስት፡ ኣብ ምምላስ ሓወልቲ ኣኽሱም ዓቢይ ተራ ዝነበሮ ምሁር
ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ብ 3 ታሕሳስ 1927 ኣብ ለንደን ተወሊዱ፡ ብ 16 ለካቲት 2017 ኣብ መበል 89 ዕድመኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዓረፈ፡ ኣመና ብዙሕ ሰብ ሓዘነ፣ እቶም ዝመልመሎም ተመሃሮ ኸኣ ሕልፊ ሓዘኑ።
እዚ ብሪጣንያዊ/ኢትዮጵያዊ ዜጋ ፕሮፌሰር ሪቻርድ፡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ንነዊሕ እዋን ዝመሃረ፡ ትካል መጽናዕትታት ኢትዮጵያ (The Institute of Ethiopian Studies) ኣብ ምትካልን ምምሕዳርን ዓቢይ ተራ ዝነበሮ፡ ኣብ ዘተፈላለዩ ኣካዳምያዊ ማእከላት ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን ዓቢይ ክብርን ተፈላጥነትን ዝነበሮ ሰብ’ዩ።
ፕሮፌሰር ሪቻርድ፡ ምሉእ ህይወቱ ታሪኽ ኢትዮጵያ ንምስናድ ዝወፈየ ሰብ’ዩ ነይሩ። ብፍላይ፡ ኣብ ዳሕረዋይ ዕድመኡ ሓወልቲ ኣኽሱም ካብ ኢጣልያ ናብ ኢትዮጵያ ንኽምለስ ዕዉት ስራሕ ዝሰርሐ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይርሳዕ ውርሻ ገዲፉ ዝሓለፈ ምሁር እዩ። ንግስቲ ኤልሳቤጥ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከኣ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጲያ ንስለዝግበሮ ምርኡይ ኣበርክቶ ፍሉይ መዓርግ ሸሊመናኦ’የን።
ፕሮፌሰር ሺፈራው በቀለ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ፡ ድሕሪ ሞት ፕሮፌሰር ሪቻርድ ኣብ ዝጸሓፎ ምስክርነት፡ እቲ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብብዝሒ መጽናዕትታት ዘካየደን ጽሑፋት ዘፍረየን ጸሓፊ’ዩ ኢሉ ይገልጾ። ልዕሊ 25 መጻሕፍትን፡ ብኣማኢት ዝቝጸሩ መጽናዕታዊ ጽሑፋትን ዘበርከተ ምሁር ምዃኑ ኸኣ ይምስክር።
ድሕረ ባይታ
ዛንታ ሪቻርድ ፓንክረስት ምስ ዛንታ ኣደኡ፡ ሲልቭያ ፓንክረስት ፡ ብምትእስሳር’ዩ ዝጅምር።
ኣደኡ፡ ካብ 1935 ጀሚራ ንኢትዮጵያ ብዝከኣላ መጠን ብምድጋፍ ክሳብ ግዜ ስንብታኣ ዝጐስጐሰት፡ ምስ ጃንሆይ ብምትእስሳር ድማ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዓቢይ ኣበርክቶ ዝገበረት ሰብ ነበረት። እንተዀነ፡ ኤርትራውያን ብፍልይ ዝበለ መዳይ’ዮም ዝዝክርዋ፣ ‘ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ እያ፡’ እናበለት ትጕስጕስ ብምንባራ።
ዓባዩ ንፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት፡ ኤሚሊን ፓንኸርስት፡ ንስለ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ዝተቓለሰት ብፍላይ ከኣ ኣብ ምርጫ ንኽሳተፋ ጐስጒሳ ጻማኣ ዝረኸበት ተቓላሲት ብምንባራ፡ ኣብ ታሪኽ እንግሊዝ ዓቢይ ቦታ ዘለዋ ሰብ’ያ። ዛንታን ኣበርክቶን ስድራቤት ፓንኸርስት ኣዝዩ ግዙፍ ብምዃኑ ሓደ-ብሓደ ምዝርዛሩ ቀሊል ኣይኰነን።
ሪቻርድ ካብ ንእስነቱ እግሪ ኣደኡ ብምስዓብ በቲ ተካይዶ ዝነበረት ጐስጓሳት እናተጸልወ እዩ ዓብዩ። ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ እናኸደ፡ ኣብቲ ኣደኡ ተዳልዎ ዝነበረት ብ “New Times and Ethiopia News” ዝፍለጥ ነበረ መጽሔት እናተሓባበረ፡ ምስቶም ትረኽቦም ዝነበረት ሰባት፡ እንኮላይ ኢትዮጵያውያን እናተራኸበ’ዩ ዓብዩ።
ኣብ እዋን ወራር ኢጣልያ ንኢትዮጵያ (1935-1941) ጐስጓሳት ሲልቪያ ፓንኸርስት እናሓየለ ኸደ፣ ወዳ ኸኣ ትብዓት ኣደኡ ክወዓዋዕ ብቐረባ ይርኢ ነበረ። እቲ ብኤውሮጳውያን ኣብ ልዕሊ ጽጕማንን ድኻታትን ሃገራት ዝፍጸም ዝነበረ ግፍዕታት፡ ብጐስጓሳት ኣደኡ እናተረድኦ ዝኸደ መንእሰይ ኣሰር ኣደኡ ስዒቡ ፍቕሪ ኢትዮጵያ ሓደሮ።
ሪቻርድ ፓንክረስት ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ፍሉጥ ዩኒቨርሲቲ (London School of Economics) ብዓውዲ ታሪኽ ስነቝጠባ ቀዳማይ ዲግሪ ድሕሪ ምጽንዑ፡ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ መጽናዕቱ ብምቕጻል፡ ብዓውዲ ፖለቲካዊ ስነፍልጠት ብመዓርግ ዶክተርነት ተመረቐ።
ፕሮፌሰር ሪቻርድ ብ1956 ምስ ኣደኡ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ገዓዘ፡ ብኡ ንብኡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክምህር ዝጀመረ። ምስ ኣደኡ ጽቡቕ ቅርበት ስለዝነበሮ ኸኣ፡ ብሰንኪ’ቲ ብ1960 ዘጋጠመ ሞታ ኣመና ጓሃየ። ፕሮፌሰር ፓንኸርስት፡ ካብቲ ንፈለማ ግዜ ንኢትዮጵያ ዝገዓዘሉ እዋን ኣትሒዙ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብቝዓት ናይ መምሃርን ምርምርን መጻሕፍቲ ስለዘይነበሩ፡ ነዊሕ ከይጸንሐ ፓንኸርስት ናይ ባዕሉ ፈላማይ ምርምር ከቕርብ ግድን ነበረ። ብርክት ዝበሉ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ከኣ ኣብ ኢትዮጵያን ወጻእን ከቕርብ ጀመረ። ካብኡ ንንየው ኣድህቦኡ ናብ ምርምርን መጽናዕትን ገበረ።
ንሱ፡ ኣዝዩ ህርኩት ስለ ዝነበረ ኣብ ስሳታት ኣብ ሓጺር እዋን ብርክት ዝበሉ ኣገደስቲ መጻሕፍቲ ኣሕተመ። ንኣብነት፡ ተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ታሪኽ ቍጠባ ኢትዮጵያ (Economic History of Ethiopia, 1800–1935) ካብ መጽሓፍ ፕሮፌሰር ፓንኸርስት’ዮም ተማሂሮምዎ።
ብዘይካ’ዚ፡ ብ1963 ትካል መጽናዕትታት ኢትዮጵያ ብምምስራት ዓቢይ ሓላፍነት ተሸከመ፣ ብስርሑ’ውን እኹል ተፈላጥነት ረኸበ። ብማዕረኡ ኸኣ ዓቢይ ቤት-መጻሕፍቲ (ላይብረሪ) ክምስርት ከኣለ። እቲ ትካል መጽናዕቲ እናዓበየ ምስ ከደ፡ ንብዙሓት ተመሃሮን ተመራመርትን ዓቢይ ሓገዝ ኰነ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ኸኣ ፍናን ረኸበ።
ካብ መፋርቕ ስሳታት ኣትሒዙ፡ እቲ ትካል እናደልደለ ምስ ከደ፡ ኣብ ምፍራይ ደቀባት ተመራመርቲ ኣገዳሲ ተራ ተጻዊቱ’ዩ። እቲ ኣዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስነ-ጥበብ፡ ስነ-ጽሑፍን ባህሊን ዓይነታዊ ለውጥታት ዝተራእየሉ ነበረ። ፕሮፌሰር ሺፈራው በቀለ ከም ዝብሎ፡ ከም በዓል ኣፈወርቅ ተክለ፡ ገብረክርስቶስ ደስታ፡ መንግስቱ ለማ፡ በዓሉ ግርማ ... ወዘተ. ዝፈረይሉ ግዜ ነበረ።
ብ1974፡ ደርጊ ስልጣን ምስ ጨበጠ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ለውጥታት ተኣታተወ። ብዙሓት መምህራን ዩኒቨርሲቲ ኸኣ ነንዓዶም ክምለሱ ዘገድድ ሃዋሁ ተፈጥረ። ፕሮፌሰር ፓንኸርስት፡ ምስ በዓልቲ ቤቱ ሪታ ጃክሊን ኤልደን፡ በቲ ሽዑ ዝተፈጥረ ጸቕጢ ንዓዶም ክምለሱ መረጹ።
ይዅን’ምበር፡ ኣብ ለንደን ኰይኑ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ምርምራት እናካየደ ስርሑ ቀጸለ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኰይኑ እቲ ብእንግሊዝ ካብ ኢትዮጵያ ዝተወስደ ሃብቲ ናብ ዋናኡ ንኽምለስ ተገዲሱ ክሰርሓሉ ጀመረ፣ ብኢጣልያ ዝተወስደ ሓወልቲ ኣኽሱም ንኢትዮጵያ ንምምላስ’ውን ክጕስጕስ ጀመረ።
ፕሮፌሰር ሪሪቻርድ ፓንክረስት፡ ብ1987 ምስ በዓልቲ ቤቱ ናብ ኢትዮጵያ ብምምላስ ትካል መጽናዕትታት ኢትዮጵያ፡ ትካል መጽናዕትን ምርምርን ኰይኑ ንኽሕይል ብዙሕ ጸዓረ። ሓወልቲ ኣኽሱም ናብ ኢትዮጵያ ንኽምለስ ከኣ ኣበርቲዑ ሰርሐ።
ምምላስ ሓወልቲ ኣኽሱም
ፕሮፌሰር ፓንክረስት፡ ሓደ ካብቲ ዕቱብ ዝጸዓረሎም ስርሓት ምምላስ ሓወልቲ ኣኽሱም እዩ። እቲ ሓወልቲ ጥራይ ዘይኰነ ካልኦት ከም ንብረት ሃገር ዝሕሰቡ ሰነዳት’ውን ናብ ዋናኦም ንኽምለሱ ጽዒሩ’ዩ። ሓወልቲ ኣኽሱም፡ ኣብቲ ኢትዮጵያ ብ 1936 – 1941፡ ብፋሽታዊ ሓይሊ በኒቶ ሙሶሊኒ - ኢጣልያ ተታሒዛ ዝነበረትሉ እዋን እዩ ተሰሪቝ።
ፕሮፈሰር ፓንክረስት ፡ ነዚ ፕሮጀክት ንኸዐውት ማዕከናት ዜና ብምጥቃም፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይዅን ዝተፈላለያ ከተማታት ኤውሮጳ ሰላማዊ ሰልፍታት ብምውዳድ፡ ክታማት ብምውህላል፡ ካብ ኢጣልያ ይዅን ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተሓጋገዝቲ ብምውዳብ፡ ነዚ ዝጕስጕሰሉ ሓደ ትካል ብምምስራት፡ ዓቢ ስምን ተፈላጥነትን ዘለዎም ሰባት ማዕረኡ ከም ዝጕስጕሱ ብምግባር ኣበርቲዑ ሰርሐ።
እቲ ጐስጓስ እናዓበየ ምስ ከደ፡ ቈላሕታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክረክብ ከኣለ። ብዙሓት ኢትዮጵያውያን፡ ንታሪኽ ሓወልቲ ኣኽሱም ዝፈልጡን ዘይፈልጡን፡ “ንብረት ሃገር ይመለስ፡” ዝብል መልእኽቶም ብዝተፈላለየ ኣገባባት ከቕርቡ ጀመሩ። እቲ ፕሮጀክት ጽቡቕ ገይሩ እግሪ ተኸለ፣ ኣብ ዓለም ከኣ ተቐባልነት ረኸበ።
ድሕሪ’ቲ ዅሉ ጻዕሪ፡ ድሕሪ 68 ዓመታት እቲ ሓወልቲ ናብ ኢትዮጵያ፡ ትግራይ፡ ተመልሰ። እቲ 24 ሜትሮ ዝንውሓቱ፡ 160 ኵንታል ዝኽብደቱ፡ 1,700 ዝዕድመኡ፡ ብ1937 ዝተሰርቀ ሓወልቲ፡ መግለጺ መንነት ኢትዮጵያ ክኸውን በቕዐ።
ብ2005፡ ፕሮፌሰር ፓንክረስት ፡ ምስ መቓልስቱ፡ በዓልቲ ቤቱን፡ ሰበ-ስልጣን መንግስትን መራሕቲ ሃይማኖትን ህዝብን ኰይኖም ነቲ ሓወልቲ ንኽርከቡ ኣብ ኣኽሱም ወረዱ። እቲ መዓልቲ’ቲ ብሓበን ኢትዮጵያ ክግለጽ ይከኣል። እቲ ሓበን ከኣ ምስ ጻዕሪ ፕሮፌሰር ፓንኸርስት ብጽኑዕ ዝተኣሳሰረ’ዩ ክበሃል ይከኣል።
ስንብታ ፕሮፈሰር ፓንክረስት
ህይወት ፕሮፈሰር ሪቻርድ ነዊሕ፡ ህርኩትን ዕዉትን ነበረ። ንታሪኽን ባህልን ልምድን ኢትዮጵያ ኣብ መቓን ኣእትዩ ንኢትዮጵያውያን ጥራይ ዘይኰነስ ንዓለም ዘቕረበ፡ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ተመሃሮ ዝመልመለ፡ ኰይኑ ድማ ኣብ ዓውዲ ምርምር ታሪኽ ኢትዮጵያ እቲ ዝበለጸ ቦታ ዘለዎ መምህር ነበረ።
ዋላ’ኳ ካብዛ ዓለም እንተ ተሰናበተ፡ እቲ ካብ ኣደኡ ዝጀመረ ታሪኽ ብኣሉላ ወዱ ኣቢሉ ገና ይቕጽል ኣሎ። ንጥፈታት ዶ/ር ኣሉላ ንባዕሉ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ድሮ ኣትዩ ይርከብ።
ስንብታ ፕሮፈሰር ፓንክረስት ምስ ተሰምዐ ንእለት ኣብ ኵሉ ማዕከናት ዜና ሃገር፡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ፡ ተዘርግሐ። ነቲ ብሉጽ ባህሩን ኣበርክቶኡን ብምዝካር ብዙሕ ሰብ ሓዘነሉ። እቲ ብዙሕ ቀባራይ ተቐማጢ ኣዲስ ኣበባ፡ ወከልቲ መንግስቲ፡ መራሕቲ ሃይማኖት፡ ዝተሳተፍዎ ስነ-ስርዓት ቀብሩ ኣብ ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ብፓትሪያርክ ቤተ ክርስትያን ተዋህዶ ተፈጺሙ፣ ኣስከሬኑ ድማ ኣብኡ፡ ማዕረ ኣደኡ ተቐብረ። ኣብቲ ዕለተ ቐብሪ፡ ወከልቲ ቤተ ጽሕፈት ቀዳማይ ምኒስተር፡ ምኒስተር ባህሊ፡ ኣምባሳደር ዓባይ ብሪጣንያ፡ ፕረሲደንት ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ፡ ወዱ ዶ/ር ኣሉላን ካልኦትን ቃሎም ኣስምዑ።