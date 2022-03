ዋዕሮ፡ ተበግሶ ህንጸትን ምዕባይ ግንዛበን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ

ቅድሚ 30 ደቓይቕ

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ሽልማት 'ኣፍሪካን ሚዲያ ኣይከን' ዝወሰደት መስራቲት ደስታ ቲቪ፡ ሜሪ ማግደላይን ደበሳይ መስራቲት ዋዕሮ ኮይና፡ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ኢላ ዝበለጸት ናይ ባዕላ [The beset version of herself] ክትኸውን ክሕግዛ ይኽእል ዝብል ባህጊ ሒዛ ነዚ ኔትዎርክ ኣበጊሳቶ።