መራሕቲ ወሽመጥ ዓረብ ንፕረዝደንት ባይደን ምዝራብ ተሓሲሞም
ዋይት ሃውስ፡ ኣብ መንጎ ፕረዝደንት ጆ ባይደንን መራሕቲ ስዑዲ ዓረብን ኢማራትን ንምርኻብ ዝገበሮ ፃውዒት ስልኪ ከምዘይሰመረ ዎል ስትሪት ጆርናል ፀብፂቡ።
ኣሜሪካ፡ ንዩክረይን ዓለምለኻዊ ድጋፍ ንምድልዳልን እቲ ዝውንጨፍ ዘሎ ዋጋ ነዳዲ ንምግታእን ኣብ ትሰርሐሉ ግዜ'ዩ፡ ዋይትሃውስ ንሰለስቲኦም መራሕቲ ንምርኻብ ፈተነ ኣካይዱ።
ሰብመዚ ማእኸላይ ምብራቕን ኣሜሪካን ነቲ ጋዜጣ ከምዝሓበርዎ፡ ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት፡ ልኡል ስዑድ ዓረብ መሓመድ ቢን ሳልማንን ልኡል ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሸኽ ሞሓመድ ቢን ዛይድን፡ ንፕረዝደንት ባይደን ከዛርብዎም ብኣሜሪካ ዝቐረበሎም ሕቶ ነፂገሞ።
ሰብመዚ ስዑዲ ዓረብ ንጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ከምዝሓበርዎ፡ ስዑዲ ዓረብ፡ ኣብ ኵናት ሕድሕድ የመንን ኣብ ምሕናጽ ሰቪላዊ ኒዩክለራዊ ጸዓትን ዝያዳ ሓገዝ ክግበረላ ከምኡ'ውን ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማን ኣብ ኣሜሪካ ከይኽሰስን ዝብሉ ጠለብ ኣለዋ።
ወራስ ዓራት ልኡል ስዑዲ ዓረብ መሓመድ ቢን ሳልማን፡ ብቕትለት እቲ ዓምደኛ ዋሽንግተን ፖስትን ነቓፋይ ስዑድ ዓረብን ዝነበረ ጀማል ካሾጊ ሓዊሱ ኣብ ኣሜሪካ ከምዝተኸሰሰ ይፍለጥ።
መሓመድ ቢን ሳልማን፡ እቲ ብ2018 ዝተፈፀመ ቅትለት ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ከም ዘፅደቐ ሓደ ፀብፃብ ስለያ ኣመሪካ ገሊፁ ነይሩ።
እዚ ብምምሕዳር ባይደን ዕላዊ ዝተገብረ ፀብፃብ፡ እቲ ልኡል፡ ጋዜጠኛ ካሾጊ "ንክትሓዝ ወይ'ውን ንክቕተል" ዝወፅአ መደብ ኣፅዲቑ ይብል።
ጆ ባይደን እዋን ጎስጓስ ፕረዚደንታዊ ምርጫ፡ ንስዑድ ዓረብ "ፋሉል" ሃገር ብምባል ገሊጽዋ ከምዝነበረን፡ ንዝፍፀሙ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰል ድማ "ዋጋ ክትከፍል'ያ" ክብል ቃል ምእታዉ ይዝከር።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኢማራት'ውን፡ ኣሜሪካ እቶም ብኢራን ዝድገፉ ሚልሻታት ሑቲ፡ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣንፃር ኢማራት ዓረብን ስዑዲ ዓረብን ንዝገብርዎ መጥቃዕቲ ሚሳይል ብዘይምግታኣ፡ ምስ ስዑድ ዓረብ ከምዝተሻረኸት፡ ዎል ስትሪት ጆርናል ፀብፂቡ።