ሩስያዊ ፖለቲከኛ ቅድሚ ቅትለቱ ምክትታል ይግበረሉ ከምዝነበረ ተቓሊዑ
ቀንዲ መወዳድርቲ ፑቲን ዝነበረ ቦሪስ ኔምጾቭ ቅድሚ ቅትለቱ ብቐታሊት ጋንታ ምክትታል ይግበረሉ ምንባሩ ተቓሊዑ።
ሩስያዊ ተቓዋሚ ፖለቲከኛ ቦሪስ ኔምጾቭ ብዝተተኮሰሉ ጥይት ቅድሚ ምሟቱ ንዓመት ዝኣክል ብቐታሊት ጉጅለ ['ኣሳሲኔሽን ቲም' ወይ 'ሂት ስኳድ'] ምክትታል ይግበረሉ ከምዝነበረ ውጽኢት ምጽራይ ገበን ኣረጋጊጹ።
ቦሪስ ቀንዲ ተጻራሪ (ተናሓናሒ) ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዝነበረ ኮይኑ ብ2015 ኣቆጻጽራ ኣውሮጳ ከምዝተቐተለ ይዝከር። እዚ ድማ ፑቲን ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንደሓር ዘጋጠመ ዝለዓለ ቅትለት ፖለቲከኛ'ዩ።
ሰበ ስልጣን ሩስያ ግን ኣብዚ ቅትለት ኢድ ከምዘይብሎም ብምግላጽ ነጺጎምዎ'ዮም።
ሎሚ ድማ ቤሊንግካት፣ ዘ ኢንሳይደርን ቢቢሲን ዝረኸብዎ መረዳእታ ኔምጾቭ ቅድሚ ቅትለቱ ኣብ 13 መገሻታቱ ዝከታተልዎ ሰባት ከም ዝነበሩ ኣመልኪቱ'ሎ።
ኣብ ብ1990ታት ኣቆጻጽራ ኣውሮጳ ናብ ፖለቲካዊ ዝና ዘጥረየ ኔምጾቭ ኣብ ትሕቲ ቦሪስ የልሲን ምኽትል ቀዳማይ ሚንስትር ብምዃን ኣገልጊሉ ነይሩ።
ንየልሲን ክትክእ ከም ዝኽእል'ውን ይግመት ነይሩ።
ግን ከኣ ቭላድሚር ፑቲን ናብ ስልጣን ብምምጽኡ ንሱ ካብ ፖለቲካ እታ ሃገር ናብ ድሕሪት ከም ዝተደፍአ ይዝረብ።
ብድሕሪኡ ብልሽውና ከቃልዕን ሩስያ ብ2014 ኣብ ልዕሊ ምብራቓዊ ዩክሬን ንዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ሰልፊ ተቓውሞ ዘወሃሃደ ፖለቲከኛ እዩ።
ብ27 ለካቲት 2015 ንቦሪስ ኔምጾቭን ሰዓብቱን ናይ ሓጎስ መዓልቲ ኣይነበረትን። ብዝተኸፍተሉ ተኹሲ ተቐቲሉ።
ኣብ ጽባሕ እታ ዝተቐተለላ መዓልቲ ከኣ ነቲ ኣብ ምብራቓዊ ዩክሬን ንዝተኸፈተ ኲናት ዝኹንን ሰልፊ ተቓውሞ ክመርሕ ትጽቢት ይግበረሉ ነይሩ።
ብቕትለት እቲ ፖለቲከኛ ሓሙሽተ ቼችናውያን ኣብ ሓጺር ጊዜ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም። በቲ ቕትለት ተኸሲሶም ድማ ማእሰርቲ ተበይንዎም፥
ግን ከኣ ነቲ ቕትለት መን ኣዚዙ ንምንታይ? ዝብሉ ሕቶታት መልሲ ከይተረኽበሎም ጸኒሖም።
ዝተቓልዐ ምስጢር
ሸውዓተ ዓመታት ድሕሪ እቲ ቕትለት ቢቢሲ ምስቶም ኣብ ምጽራይ ገበናት ኣትኲሮም ዝሰርሑ መርበባት ሓበሬታ ቤሊንግካትን ዘ ኢንሳይደርን ብምትሕብባር ዘካየድዎ ምርመራ ወግዓዊ ኮይኑ'ሎ።
ኔምጾቭ ኣብ ውሽጢ ሩስያ ዝገብሮም ዝነበረ መገሻታት ብሓደ ምስ ቀታሊት ጋንታ ርክብ ዘለዎ ኣባል ድሕነት መንግስቲ ሩስያ ምክትታል ይግበረሉ ከም ዝነበረ እቲ ምርመራ ገበን የቃልዕ።
ካብ ናይ ባቡርን ኣየርን መጓዓዝያ ዝለሓኾ መረዳእታ ከምዘመልክቶ፡ እቲ ፖለቲከኛ ብውሑዱ 13 መገሻታቱ ምክትታል ተጌሩሉ ነይሩ።
ንመወዳእታ ጊዜ ምክትታል ዝተገበረሉ እዋን ድማ 10 መዓልታት ቅድሚ እታ ዝተቐተለላ መዓልቲ ከም ዝኾነ እቲ ዝኻየደ ምጽራይ የመልክት።
ስም ናይቲ ዝከታተሎ ዝነበረ ኣባል ስለያ፡ ቫለሪ ሱካሬቭ ይበሃል። ሽዑ ኣባል ናይቲ ኤፍኤስቢ [FSB] ብዝብል ዝፍለጥ ዋና ትካል ስለያ ሩስያ ከምዝነበረ ድማ ብመረዳእታታት ተረጋጊጹ'ሎ።
እቲ ናይ ጸጥታ ትካል ንመንግስቲ ሩስያ ወኪሉ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ እታ ሃገር ስግኣት ንዝበሃሉ ነገራት ይከታተል። ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ንዝግበር ምንቅስቓስ ሰባት'ውን ይከታተል።
እቶም ምስ ናይ ባቡርን ኣየርን ምንቅስቓሳታት ብዝተሓሓዝ ትካል ድሕነት ሩስያ ኤፍኤስቢ ዝሰነዶም ሓበሬታታት 'ማጂስትራል' ዝብል መጸውዒ ኣለዎም።
ኣባላት ስለያ ሩስያ ክከታተልዎም ንዝደልይዎም ሰባት ጥራሕ ዘይኮነስ ንኸም ሱካሬቭ ዝበሉ ኣባላት ድሕነት ከይተረፈ ንኹሉ ምንቅስቓሶም ከምዝከታተልዎ'ዩ ተረጋጊጹ።
ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ብጸሊም ዕዳጋ ወጺኡ ናብ ኢድ ጋዜጠኛታት ይበጽሕ።
ንቕትለት ቦሪስ ኔምጾቭ ዝምልከት ምጽራይ ንምክያድ ዘገልገለ ዋና ቕዳሕ ዳታ'ውን ዌብሳይት ቤሊንካት ብደለልቲ ገይሩ ካብ ሩስያ ከምዝዓደጎ ተፈሊጡ።
እቶም ደለልቲ ምስቶም ኣብ ብልሽውና ዝጠሓሉ ሰበስልጣን ብምርኻብ ነቲ ማጂስተራል ብዝብል ዝፍለጥ ስነዳ መገሻታት ከምዘውጽእዎ ድማ ተገሊጹ።
ኣብቲ ዝተኻየደ ምጽራይ፡ ንኹሎም እቶም ኣባል ድሕነት ኤፍኤስቢ [FSB] ዝነበረን ምስታ ቀታሊት ጋንታ ርክብ ዝነበሮን ሱካሬቭ [ንመገሻታት ቦሪስ ዝከታተል ዝነበረ] ዝገበሮም መገሻታት ባቡርን ኣየርን ተዳህሲሱ።
ነቶም ንሱ ዝገበሮም መገሻታት ምስቲ ናይ ቦሪስ ምንቅስቓሳት ንምንጽጻር ምስተፈተነ ድማ ተመሳሳልነት ከምዘለዎ ተረጋጊጹ።
ሱካሬቭ ንመገሻታት ቦሪስ ኔምጾቭ ዝምልከት ሓበሬታ ኣቐዲሙ ይበጽሖ ከምዝነበረ ክረጋገጽ ዝተኽኣለሉ ኩነታት ድማ፡ ናብታ እቲ ተቓዋሚ ፖለቲከኛ ዝገሸላ ከተማ ብደቓይቕ ወይ ሰዓታት ኣቐዲሙ ንሱ ባዕሉ ይኣቱ ምንባሩ'ዩ።
ብፍላይ ኣብ 2014 ዝገበሮ ሓደ መገሻ ኣዝዩ ተቐራራቢ ነይሩ። ኔምጾቭ ናብ ሰርቢያ ንዝገበሮ መገሻ ብኦንላይን ቲኬት ኣየር ምስ ዓደገ፡ ኣብ ናይ 10 ደቓይቕ ፍልልይ ደድሕሪኡ ሱካሬቭ ናብ ተመሳሳሊ ቦታ ትኬት ዓዲጉ። ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ድማ ናብታ ቦታ በጺሖም።
መራዚት ጉጅለ
ኣብ ሩስያ ንፍሉጣት ተቓወምቲ ፖለቲከኛታት እግሪ እግሮም ምክትታል ዘይተለመደ ተግባር ኣይኮነን።
እቲ ሱካሬቭ ዝተባህለ ኣባል ድሕነት፡ ቅድም ክብል እውን ምስ ካልኦት ክልተ ፈተነታት ቕትለት ብዝተሓሓዝ ርክብ ከምዘለዎ ብዌብሳይት ቤሊንግካት ዝተገበረ ምጽራይ የመልክት።
ክልቲኦም ፈተነ ቕትለት ዝተገበረሎም ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ተቓወምቲ ፑቲን ምዃኖም ይፍለጡ ነይሮም።
እቲ ቀዳማይ ዒላማ ዝነበረ መሓዛ ንኔምጾቭ ፍሉጥ ፖለቲከኛ ተቓዋሚ ቭላድሚር ካራ ሙርዛ ይብሃል።
ንሱ ብድሕሪ ቕትለት ቦሪስ ኔምጾቭ ንመንግስቲ ሩስያ ክኸስስ ይስማዕ ነይሩ።
ኣብ ግንቦት 2015 ካራ ሙራዝ ካዛን ናብ እተብሃለት ኣብ ምብራቓዊ ሩስያ እትርከብ ከተማ ክገይሽ ከሎ፡ ሱካሬቭ እውን ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ናብታ ከተማ ተጓዒዙ።
ካራ ሙራዝ ናብ ሞስኮ ድሕሪ ምምላሱ ኣብ ክልተ መዓልታት ምስትንፋስ ጸጊሙዎ ይወድቕ።
ውኒኡ ስሒቱ ኣብ ኮማ ምስኣተወ ከኣ ዝበዝሕ ክፋላት ኣካላቱ ብግቡእ ክሰርሕ ኣይከለኣለን። ግን ድማ ሓውዩ።
ኣብ 2017 ከኣ ንኻልኣይ ጊዜ ተመሪዙ፤ ሽዑ'ውን ካብ ሞት ተሪፉ። ኣብቲ እዋን ንፖለቲከኛታት ብምስማም ክስታት ዝቐረበሉ መንግስቲ ሩስያ ንኹሉ ክስታት ነጺጉዎ።
እቲ ካልኣይ ዒላማ ዝነበረ ኣሌክስ ናቫልኒ እዩ። እቲ ኣብዚ እዋን ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ፖለቲከኛ ብፍላይ ንብልሽውና ዘቃልዑ ቪድዮታቱ ናብ ሚልዮናት ሩስያውያን ብምዝርጋሕ ይፍለጥ።
ናቫልኒ ኣብ 2020 ንመትኒታት ብዝሃሲ ኣብ ሩስያ ዝማዕበለ ባእታ ከም ዝተሰመመ ተገሊጹ ነይሩ።
መርበብ ሓበሬታ ቤሊንግካት ከም ዘመልክቶ ድማ ኣባላት ጉጅለ ኤፍኤስቢ ቀቅድሚ ምስማሙ ናብታ ቶምስክ ዝተባህለት ከተማ ተኸታቲሎምዎ እዮም።
ኣብዚ ናይ ናቫልኒ መገሻ ግን እቲ ደድሕሪ ቦሪስ ኔምጾቭ ዝገይሽ ዝነበረ ሱካሬቭ ብኣካል ኣይተረኸበን።
ካብ ስልኪ ዝተረኸቡ መረዳእታታት ግን ንሱ ምስቶም ንናቫልኒ ዝተኸታተልዎ ጉጅለ ልዕሊ 145 ጊዜ ከምዝተደዋወለን ሓጺር ናይ ጽሑፍ መልእኽትታት ከምዝተጸሓሓፈን የመልክቱ።
ካብ'ቶም ኣባላት እቲ ጉጅለ እቶም ኣርባዕተ ምስቲ ፈተነ ቅትለት ብዝተሓሓዝ ካብ መንግስታት ኣሜሪካን እንግሊዝን ማዕቐብ ዝተነበረሎም'ዮም።
መንግስቲ ሩስያ ግን ምስ ምስማም ናልቫኒ ዝኾነ ዓይነት ተሳትፎ ከምዘይገበረ ብምግላጽ ነቲ ክስታት ይነጽጎ።
ቢቢሲ፡ ምስቲ ፖለቲከኛ ቦሪስ ኔምጾቭ ብኣባላት ቀታሊት ጉጅለ ምክትታል ይግበረሉ ከም ዝነበረ ንዝቐረበ መረዳእታ መብርሂ ክህቡ ናብ መንግስቲ ሩስያን ኣባላት ድሕነት ኤፍ ኤስ ቢ [ኤፍኤስቢ FSB]ን ሕቶ ኣቕሪቡ ነይሩ።
ወሃቢ ቓል መንግስቲ ሩስያ ዲመትሪ ፔስኮቭ ግን "እዚ ኩሉ ምስ መንግስቲ ሩስያ ዘራኽብ ነገር የብሉን። ካልእ ፍብረኻ እዩ ዝመስል" ክብል ነጺጉዎ።
ኤፍኤስቢ [FSB] ግን መልሲ ኣይሃበን።