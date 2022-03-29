እስራኤል፡ ቤተ-እስራኤላውያን ዝበዝሐ ዓሌት ተኮር መጥቃዕቲ ይበጽሖም- ጸብጻብ
ኣብ እስራኤል ካብ ዝፍፀሙ ዓሌት መሰረት ዝገበሩ [ዝበዝሑ]መጥቃዕትታ ኣብ ቤተ-እስራኤላውያን ዘተኮሩ ከም ዝኾኑ ጸብጻብ ሚኒስቴር ፍትሒ ሃገረ እስራኤል የመልክት።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት [2021] ኣብ እስራኤል ካብ ዘጋጠሙ 458 ዓሌታዊ መጥቃዕታት እቶም 48 ሚእታዊ ኣብ ቤተ-እስራኤላውያንን ኣብ ዓረብን ከም ዝተፈፀሙ ይገልጽ።
እዚኦም ድማ ኣብ ኣወሃህባ ኣገልግሎትን ምቑጻር ስራሕን ዘጋጥሙ ኣድልዎታት፥ ዓሌት ዒላማ ዝገበሩ ዘረባታትን ምልክታታትን፥ ፖሊስ ዝፍፅሞም ምክልባትን ኣብ ትምህርቲ ዘጋጥሙ ዓሌት ተኮር ገበናትን ይርከቡዎም።
ዝሓለፈ ዓመት፡ ናብ ሚኒስትር ፍትሒ ሃገረ እስራኤል ዝበጽሑ ሓበሬታ፡ መበቆል ዓሌቶም ኢትዮጵያዊ ዝኾኑ እስራኤላውያን ኣድልዎን ተነጽሎን ከም ዝበጽሖም የረድእ።
ኣብቲ ሚኒስትሪ ካብ ዝተመዝገቡ ዓሌት ተኮር መጥቃዕትታ እቶም 24 ሚእታዊ ብቐጥታ ኣብ ቤተ-እስራኤላውያን ዘነጻጸሩ ክኸኑ እንከለው ዝተረፈ 24 ሚእታዊ ኣብ ዓረብ፣ 10 ሚእታዊ ድማ ኣብ ደቂ ማእከላይ ምብራቕ ኣይሁዳውያን ዝተፈፀሙ እዮም።
ብ2019 ኣቆጻጽራ ኤውሮጳ 497፣ ኣብ 2020 ድማ 506 ከምኡ'ውን ኣብ 2021 ኣስታት 458 ኣብ ዓሌት ዝተመሰረቱ መጥቃዕትታ ተፈፂሞም'ዮም ጠወብል።
እዚኦም ብሚኒስተር ፍትሒ ሃገረ እስራኤል ዝተመዝገቡ ጥራሕ እዮም።
ኣብታ ሃገር ዘሎ ኩነታት ግና ካብዚ ዝኸፍአ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት።
ሚኒስተር ፍትሒ እንታይ ይብል?
ሚኒስተር ፍትሒ ሃገረ እስራኤል ካብ ዝመዝገቦም ዓሌት መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕቲታት ሰለስተ መርኣያ ንውሰድ።
እቲ ሓደ ዩቫል መኩሪያ ኣብ ዝተባህለ ኢትዮ- እስራኤላዊ ዘጋጠመ ኮይኑ፡ ቪክትሪ ኣብ ዝተባህለ መደብር ብሰንኪ ሕብሪ ቆርበቱ ዓሌታዊ ኣድልዎ ከም ዘጋጠሞ ብምሕባር ብፌስቡክ ዘርጊሑዎ።
እቲ ሚኒስተር ነቲ ቪድዮ ድሕሪ ምርእዩ ነቲ መደብር ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ ከሰሶ እቲ መደብር ንዩቫል 23,000 ዶላር ክኸፍሎ ወሲኑ።
እቲ ካልኣይ መርኣያ ካብ ምዕራብ እስያ ድሩዜ ካብ ዝተባህለ ማሕበረሰብ ኣብ ዝመጽኡ መፃምድቲ ዝበጽሐ መጥቃዕቲ እዩ።
እቶም መፃምድቲ ወተሃደር ኮይኖም ንእስራኤል ከልግሉ ካብ ጆሃንስበር ናብ እስራኤል ክምለሱ ነፋሪት እናተጸበዩ እንከለው፡ ሰራሕተኛታት ፀጥታ ዓሌት መሰረት ዝገበረ ዘረባ ተዛሪቦምዎም።
እቲ ሳልሳይ ኣብ ውሽጢ ኣውቶቡስ ኣብ ኣረባት ዝተፈፀመ ኣድልዎ እዩ።
ምስ ኮቪድ-19 ብዝተሓሓዝ ዝወጽኡ እገዳታት ከኽብሩ ዝተዋፈሩ ሓይልታት ነቶም ኣይሁዳውያን ከይቐፅዑ ነቶም ዓረብ ግን ቁልፊ ኣይተዓጠቕኩምን ብዝብል ቀጺዖምዎም።
እቲ ጉዳይ ሪፖርት ምስ ተገብረ ግና መቕጻዕቶም ተላዒሉ እቶም ፖሊስ ከም ዝተቐጽዑ ተፈሊጡ ኣሎ።
ዓሌታውነት ኣብ እስራኤል
ኣብታ ሃገር ዘጋጥሙ ኣብ ዓሌት ዝተመስረተ መጥቃዕቲታት ካብ ዝኾነ ይኹን ንላዕሊ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኸዱ ቤተ-እስራኤላውያን ከም ዝፍፀሙ ጻብጻብ ሚኒስተር ፍትሒ ይገልፅ።
ቅድሚ ሕዚ ቤተ እስራኤላውያን ብተደጋጋሚ ሰልፊ ተቓውሞ ምስ ፖሊስ ጎንፂ ከም ዝፈጠሩ ይዝከር።
ብፍላይ እቶም ንእስራኤል ክኸዱ ንዓመታት ዝሓልሙ ዝነበሩ ተኸተልቲ እምነት ኣይሁድ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ንዓሌታዊ መጥቃዕቲ ብምቅዋም ብተደጋጋሚ ድምፆም የስምዑ ነይሮም።
ፖሊስ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ሓይሊ ካብ ዝጥቀም ጀሚሩ ቤተ-እስራኤላውያንን ክሳብ ምቕታል ዝበጽሕሉ ኣጋጣሚታት እውን ነይሩ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝነብሩ ዝነበሩ ተኸተልቲ እምነት ኣይሁድ ዝኾኑ ቤተ-እስራኤላውያን መንግስቲ እስራኤል ብዘዳለዎም ምስጥራዊ በረራታት ኣብ መወዳእታ ዘመነ ደርጊ ንፈለማ ግዘ ናብ እስራኤል ከም ዝኣተዉ ይፍለጥ።
ካብኡ ንድሓር ግና እዞም ቤተ-እስራኤላውያን ተመዝጊቦም መንግስቲ እስራኤልውን ነቲ ኩነታት እናጻረየ ብሕጋዊ መገዲ ጉዕዞ ይፍጽሙ ኣለው።
ቅድም ኢሎም ናብ እስራኤል ዝኣትው ቤተ-እስራኤላውያን ዝተፈላለዩ ፀገማት የጋጥሞም ከምዘሎ እኳ እንተተገልጸ ሕዚ'ውን ናብ እስራኤል ክኸዱ ዝፅበዩ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለው ይንገር።
ዓሌት መሰረት ካብ ዝገበሩ መጥቃዕትታት ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ፀገማት ዘጋጠሞም ቤተ-እስራኤላውያን ከም ምህላዎም መጠን ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕ ተዋፊሮም ዝተዓወቱን ኣብ ደረጃ ሚኒስትርነትን ካልእ ናይ ሓላፍነት ቦታታትን ዝበጽሑ ከም ዘለው ይፍለጥ።