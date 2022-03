'ጽባቐ ማለት ንሕብረተሰብ ዘለካ ኣረኣእያ'ዩ' - ሞዴል ለተብርሃን

ቅድሚ 28 ደቓይቕ

'ኣደይ ቈሎ እናሸጠት'ያ ኣዕቢያትኒ'

ኣብቲ እዋን [ለተብርሃን ቈልዓ 10 ዓመት እናሃለወት ጀሚሩ] ጸሓፊ 'Adam without Eden - hope far from Home' ፕሮፌሰር ስነ-ኵዕታ [ኣርኪዮሎጂ] ሳሙኤል ዎከር ናብ ኣኽሱም ይመላለስ ነይሩ።