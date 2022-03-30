ቅልውላው ኢትዮጵያ፡ ረቒቕ ሕጊ ኤስ3199 ናብ ባይቶ አመሪካ ተወሲዱ
ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ሰኔት ኣመሪካ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ዲሞክራሲን ንምድጋፍ ዝዓለመ ረቂቅ ሕጊ ተቐቢሉ፡ ትማሊ ዘጽደቐ ኾይኑ፡ ለሚ ድማ፡ ናብ ሃገራዊ ባይቶ ኣመሪካ ተመሪሑ።
እዚ፡ ኤስ3199 እናተባህለ ዝጽዋዕ ረቂቕ ሕጊ፡ The Ethiopia Peace and Democracy Promotion Act ብዝብል'ውን ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን ካልኦት ኣብ ኲናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ተሳተፍቲ ዝኾኑ ኣካላትን ተሪር ማዕቀብ ንምንባር ዝተዳለወ እዩ።
ኣብ ሰኔት ኣመሪካ፡ ኮሚተ ጉዳያት ወጻኢ፡ ትማሊ ሰሉስ 20 መጋቢት 2014 ዓ.ም ነቲ ረቂቕ ሕጊ ኣመልኪቱ ዘተ ዘካየደ ኾይኑ፡ ናብ ሙሉእ ሰኔት ኣሕሊፍዎ ምንባሩ ዝዝከር እዩ።
ነዚ ረቂቕ ሕጊ ዘተኣታተወ፡ ሴናተር ኒው ጀርሲው ዝኾነ፡ ሮበርት ሜንዴዝ እዩ።
ኤስ 3199 ረቂቅ ሕግ 25ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም ናብቲ ሰኔት ቀሪቡ እዩ ናብ ኪሚተ ጉዳያት ወጸኢ ተመሪሑ ዘተ ምስ ተኻየደሉ፡ ናብቲ ቀጻሊ ከይዲ ሓሊፉ ዘሎ።
እዚ ረቂቕ ሕጊ፡ ናብ ሙሉእ ሰኔት ቀሪቡ፡ ካልእ ዙርያ ዘተ ክካየደሉ ትጽቢት ዝግበር ኮይኑ እቲ ሰኔት ኣጽዲቑ ናብ ተወከልቲ ህዝቢ ሰዲድዎ ኣሎ።
ኣብ መወዳእታ ድማ፡ ብፕረዚደንት እታ ሃገር ክታም ምስ ዓረፎ ሕጊ ኮይኑ ጸዲቑ ማለት እዩ።
ብተመሳሳሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ካልእ ረቂቕ ሕጊ ኣብ ቤት ምኽሪ ኣመሪካ ምትእትታዉ ዝዝከር እዩ።
እዚ ኤችአር 6600 ዝበሃል ረቂቕ ሕጊ፡ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝተወለዐ ጎንጺ ተኣሳሲሩ ተሓታትነት ከስፍን ተባሂሉ ዝተኣመነሉ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣትሪሩ ዝቀወሞም እዞም ረቂቕ ሕግታት፡ ብፕረዚደንት ኣመሪካ ጆ ባይደን ተፈሪሞም ሕጊ ኾይነም ዝጸድቁ እንተኾይኖም፡ ኣብ ዓውድታት ድሕነት፣ ፋይናንስ/ኢንቨስትመንት፣ ኢሚግሬሽንን ካልኦት ጉዳያትን፡ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ማዕቀብ ክግበር እዩ።
ረቂቅ ሕግ ኤችአር 6600 ብ01 የካቲት 2014 ዓ.ም. ኣብ ተወከልቲ ህዝቢ ኣመሪካ ቀሪቡ ዝነበረ ኾይኑ፡ናብ ጉዳያት ወጻኢ፣ ፍትሒ፣ ፋይናንስን ኣገልግሎት ምክልኻል ሓይልታትን ተመሪሑ ኣሎ።
ኤስ 3199 ረቂቅ ሕጊ እንታይ ትሕዝቶ እዩ ዘለዎ ?
ኣብዚ ረቂቕ ሕጊ፡ ኣመሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ህንጸት ዲሞክራስን ሰላምን፣ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ኣጥቢቓ ከምእትድግፍ የመልክት።
ካብዚ ብተወሳኺ፡ ኣብ ኢትዮጵኣ ንዘሎ ኲናት ብሰላማዊ መገዲ ፍታሕ ክረክብ፡ ኣመሪካ ከምእትደሊ እዩ ዝገልጽ።
ኮይኑ ግና፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየዱ ናይ ሰላም፣ ምርግጋዕን ህንጸት ዲሞክራስን ንምስፋን ኣብ ዝግበር ጻዕሪ፡ ዕንቅፋት ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ውልቀሰባት ኣብ ልዕሊ ምንቅስቓስ ንብረትን ናይ ጉዕዞ እገዳን ክንበሮ ምምዃኑ ይገልጽ።
ከምኡ ድማ፡ እዚ ረቂቕ ሕጊ ኮይኑ እንተጸዲቑ፡ ኣመሪካ ናብ ኢትዮጵያ እና ኤርትራ ኣጽዋር ውግእ ክሽወጥ ኮነ ክወሃብ ኣይክትፈቐቅድን።
ኣብ ኣመሪካ፡ "Better Utilization of Investments Leading to Development Act of 2018" ብዝብል ዝፍለጥ፡ ዋሽንግተን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝካየዱ ፕሮጀክቶች እትገብሮ ድሀጋፋት ጠጠው ክብል ዝገብር እዩ።
ረቂቕ ሕጊ ኤስ3199 እውን ልክዕ ከም ኤችአር 6600፡ ኣመሪካ ንኢትዮጵያን ንኤርትራን እትገብሮም ናይ ድሕነትን ጸጥታን ድጋፍ ክቋረጽ ይሓትት።
ካብዚ ብተወሳኺ፡ ንሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝወሃብ ልቓሕን ናይ ልቓሕ ምንዋሕን ካልኦት ቴክኒካዊ ድጋፋትን ከይግበር ድምጻን ተሰማዕነታን ተጠቒማ ክትክልክል እያ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ እቲ ኲናት ብሰላምን ብዘተን ከይውዳእ ዕንቅፋት ዝኾውንን፡ ከምኡ'ውን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኢድ ኣአታውነት እዩ ብምባል ኣትሪሩ እዩ ዝቃወሞም።
ከምኡ'ውን፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዝኣታት ኣመሪካ እዞም ሕግታት ከይጸድቁ ብካልእ ገጽ ድማ ቀልጢፎም ክጸድቁ ዝጽውዑ ሰላማዊ ሰልፍታትን ምንቅስቓሳትን እናተኻየዱ ይርከቡ።