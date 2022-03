ቅልውላው ኢትዮጵያ፡ ረቒቕ ሕጊ ኤስ3199 ናብ ባይቶ አመሪካ ተወሲዱ

ቅድሚ 26 ደቓይቕ

እዚ፡ ኤስ3199 እናተባህለ ዝጽዋዕ ረቂቕ ሕጊ፡ The Ethiopia Peace and Democracy Promotion Act ብዝብል'ውን ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን ካልኦት ኣብ ኲናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ተሳተፍቲ ዝኾኑ ኣካላትን ተሪር ማዕቀብ ንምንባር ዝተዳለወ እዩ።

ኤስ 3199 ረቂቅ ሕጊ እንታይ ትሕዝቶ እዩ ዘለዎ ?

ኣብ ኣመሪካ፡ "Better Utilization of Investments Leading to Development Act of 2018" ብዝብል ዝፍለጥ፡ ዋሽንግተን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝካየዱ ፕሮጀክቶች እትገብሮ ድሀጋፋት ጠጠው ክብል ዝገብር እዩ።