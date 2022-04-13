ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣመሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሎሚ ኣዲስ አበባ ከምዝኣቱ ተሓቢሩ
ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣመሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድን ምክትሉ ፓንተን ኖፍን ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ከምዝኣተዉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ኣፍሊጡ፡፡
እቶም ልኡኻት ኣብ ጻንሒቶም ምስ ሰብመዚ ፌደራል፣ ተወከልቲ ትካላት ረድኤትን ናይ ዲፕሎማሲ መሓዙትን ከምዝዘራረቡ ተገሊጹ፡፡
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ኣብ መግለጺኡ፡ ምብጻሕ ኣምባሳደር ሳተርፊልድን ምክትሉን ጎንጺ ደው ንምባል፣ ዘይተገደበ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ክህልው፣ ተፈጺሞም ኣብ ዝተባህሉ ጥሕሰት መሰላት ግልጺ ምርመራ ክግበርን ኣመሪካ ብዘተ መፍትሒ ክርከብ ናይ እትገብሮ ጻዕሪ አካል ከምዝኾነን ኣብሪሁ፡፡
ኣብ ቀረባ እዋን ንፍሉይ ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪቃ ነበር ጄፍሪ ፌልትማን ዝተከአ ሳተርፊልድ ናብ ኢትዮጵያ እንትበጽሕ እዚ ናይ ሎሚ ፈላማይ ኣይኮነን፡፡
እቲ ኣምባሳደር ካብ 12 ክሳብ 13 መጋቢት 2014 ዓ/ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ተዘራሪቡ ነይሩ፡፡
ድሕሪ ምብጻሕ ኣምባሳደር ሳተርፊልድ እዩ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብቕልጡፍ ክበጽሕ ብዝብል ሰብኣዊ ግጭት ደው ምባሉ ዝኣወጀ፡፡
እንተኾነ፡ ነቲ ስምምዕ ተጻብኦታት ምቁራጸዕ ስዒቡ፡ እተን ናይ መጀመርታ 21 ረድኤት ዝጸዓና መኻይን ምስ ኣተዋ ካልእ ዝሰዓበ የለን።
ምስቲ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ከለቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ድማ፡ ኣብዚ እተ ዝበሃል ከምዘይኮነ ኣመሓደርቲ እቲ ክልል ይገልጹ።
ኣምባሳደር ሳተርፊልድ፡ ኣብቲ እዋን እቲ ፍሉይ ልኡኽ ምስ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ፣ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ምስ ሚኒስተር ጉዳይ ወጻእን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ደመቀ መኮነን ተዘራሪቡ ነይሩ፡፡
ኣብዚ ናይ ሎሚ ምብጻሕ ድማ ኣምባሳደር ሳተርፊልድ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ተወከልቲ ሕቡራት ሃገራትን ኣተሓባበርቲ ሰብኣዊ ረድኤትን ክዘራረብ ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ኣፍሊጡ፡፡