ኣባል ሃገራት ዞባዊ ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃ፡ ናብ ዲኣርሲ ኮንጎ ወተሃደራዊ ሓይሊ ከዋፍራ ወሲነን
ኣባል ሃገራት ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃ [EAC]፡ ምንቅስቓስ ዕጡቕ ጕጅለ ኣብ ምብራቓዊ ግዝኣት ዲሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ ንምግታእ ሓደ ውሁድ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክልእኻ ተሰማሚዐን፡፡
መራሕቲ ሃገራት፡ ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃ፡ ብሓሙስ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባ እዮም ወተሃደራዊ ሓይሊ ብህጹጽ ንምልኣኽ ተሰማሚዖም ዘለው።
መግለጺ እዚ ኣኼባ ብተወሳኺ ከም ዘስፈሮ፡ ኵሎም ኣብዚ ዘይርጕእ ምብራቓዊ ዞባ 'ታ ሃገር ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ጕጅለታት፡ ጉዳያቶም ንኽፈትሑ ብዘይቅድመ ዅነት ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕ ክሳተፉ ጸዊዑ።
እቶም ነዚ ዝሕሰሙ ጕጅለታት ከኣ ወተሃደራዊ ግብረመልሲ ከም ዝጽበዮም እቲ መግለጺ ወሲኹ ኣቐሚጡ'ሎ።
ኣብቲ፡ ብማዕድን ሃብታም ዝዀነ ከባቢታት ዝንቀሳቐሱ፡ ካብ ጐረባብቲ ሃገራት ዝነቕሉ ወይ ምስ ገለ ጐረባብቲ ሃገራት ርክብ ዘለዎም፡ ዓሰርተታት ዕጡቓት ጕጅለታት ከም ዘለው ይዝረብ።
ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ሰሙናት፡ እቲ 'ኤም-23' ዝተሰምየ ዝዓበየ ዕጡቕ ጕጅለ ኣብቲ ከባቢ፡ ንሓይልታት መንግስቲ ብምጥቃዕ፡ 'ሩሹሩ' ኣብ ዝበሃል ከባቢ ቦታታት ተቘጻጺሩ ኣማኢት ሰላማውያን ሰባት ኣፈናቒሉ እዩ።
ሓይልታት ኡጋንዳ'ውን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣትሒዞም፡ ነቲ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ 2021፡ ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲታት ቦምባ ከካይድ ዝጸንሐ፡ ካብ ኡጋንዳ ዝብገስ ዕጡቕ ሓይሊ ንምህዳን ኣብ ዞባ ኢቱሪ - ኮንጎ ወተሃደራዊ ወፍርታት ከካይዱ ጸኒሖም ኣለው።
ደሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኮንጐ፡ ናብቲ ኬንያ፣ ኡጋንዳን ታንዛንያን ሓዊሱ ሸውዓተ ኣባለት ዘቖመኦ ማሕበር ምብራቕ ኣፍሪቃ [EAC] ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እያ ተጸንቢራቶ ዘላ።
እዚ ውህደት'ዘን ሃገራት ድማ፡ ንጸጥታዊ ሽግር እዚ ዞባ ብሓባር ምፍታሕ ዘኽእል ጽቡቕ ተበግሶ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ።