"መርሸንቲ ሓወይ ኣይክርስዖን'የ" - ተኸስተ ስብሃቱ፡

ቅድሚ 32 ደቓይቕ

ሚከላ ሮንግ ብወገና፡ ኣብቲ ዉሩይ መጽሓፋ (I Didn't Do It For You) ከም ዜስፈረቶ፡ እቲ ጕዳይ ከመይ ኢሉ ብጻዕዳ በለቕ ወይ ከኣ ኖራ ተሸፊኑ ከም ዝተሰግረ ትገልጽ።