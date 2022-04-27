ኤርትራ፡ ሩስያን ዩክረይንን ንዘለወን ግጭት 'ክልተኣዊ ፍታሕ' ክረኽባሉ ጸዊዓ
መርገጺ ኤርትራ ኣብ ኲናት ዩክረይን 'ክልተኣዊ መፍትሒ' ምዃኑ ኣብ ሩስያ ምብጻሕ ዘካይድ ዘሎ ልኡኽ ኤርትራ ኣፍሊጡ።
እቲ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ዝምራሕ ጉጅለ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ድሕሪ ምርኻቡ ነቲ መግለጺ ከምዝሃበ፡ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ብትዊተር ሓቢሩ። ላቭሮቭ፡ ነቲ ብሚኒስተር ዑስማንን ኣማኻሪ ፕረዚደንት የማነ ገብርኣብን ዝቖመ ጉጅለ፡ ብዛዕባ ኣመዓባብላ ኲናት ዩክረይንን ዕላማታት ሩስያን መብርሂ ከምዝበ'ውን እቲ ሓበሬታ ጠቒሱ። "ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣህጉረ ኣፍሪቃ ብሰፊሑን" ከምዝተዘራረቡ'ውን እቲ ሓበሬታ የረድእ። "ሩስያን ዩክረይንን ንዝለወን ፖለቲካዊ፡ ዲፕሎማስያዊ፡ ንግዳዊ፡ ናይ ወፍሪ፡ ትምህርትን ባህልን ርክባት ንምብራኽ ጭቡጥ ስጉምትታት ክወስዳ" ተሰማሚዐን ኣለዋ። ብዛዕባ'ቶም ዘልዓልዎም ዓበይቲ ጉዳያት ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ግን ኣይሃበን።
ኤርትራ ምስ ጉዳይ ኲናት ዩክረይን ብዝተሓሓዝ፡ ኣብ ውሳነታት ሕቡራት ሃገራት ጸግዒ ናይ ሩስያ ካብ ዝሓዛ ሰለስተ ሃገራት ዓለምን እንኮ ኣፍሪቃዊትን ሃገር ምዃና ይፍለጥ። ኣብ ፈለማ ወርሒ መጋቢት ዝሓለፈ፡ ንወራር ሩስያ ኣብ ዩክረይን ዝኹንን ውሳነ ብምንጻግ ጸግዒ ሩስያ ዝወሰደት እንኮ ኣፍሪቃዊት ሃገር ምዃና ይዝከር።ኣብ መወዳእታ ናይቲ ወርሒ ንዝወጸ ተመሳሳሊ ውሳነ ሕቡራት ሃገራት'ውን "ኤርትራ ንሰብኣዊ ጉዳይ ፖለቲካዊ ቃና ምሃቡ፡ ቀንዲ ሰብኣዊ ኩነታት ህዝብታትን ሃገራትን ንምፍታሕ ዝዕንቅጽ'ዩ" ብምባል ተቓዊማቶ'ያ።