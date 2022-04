ቦብ ማርሊ፡ ንመበል 20 ክፍለ ዘመን ዝጸለወት ኣልበም 'ኤክሰደስ'

ቅድሚ 47 ደቓይቕ

ካብታ ኣልበም ጥራይ ሓሙሽተ ፍሉጣት ደርፍታት ክፈርያ ከኣላ ... ኤክሰደስ፡ ወይቲንግ ኢን ቨይን፡ ጃሚን፡ 3 ሊትል በርድስ፡ ዋን-ላቭ፡ ('Exodus', 'Waiting In Vain', 'Jamming', 'Three Little Birds' and 'One Love / People Get Ready')።