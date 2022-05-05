ኬንያ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ዘዋስና ከባቢታት ዶብ ሓይልታት ፀጥታ ኣዋፊራ
ኬንያ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳብዋ ከባቢ ኣብ እትርከብ መርሳቢት ዝተብሃለት ግዝኣታ ዓሌታዊ ጎንፂ ምውልዑ ስዒቡ ሓይልታት ፀጥታ ከም ዘዋፈረት ተገሊፁ።
ኣብቲ ዓሌታዊ ጎንፂ ብዙሓት ሰባት ከም ዝተቐተሉ ዝተሓበረ ኮይኑ፡ በዚ ምኽንያት ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ኣባላት ፖሊስን ካልኦት ሓይልታት ፀጥታን ኬንያ ናብቲ ቦታ ተዋፊሮም ኣለዉ።
መንቀሊ ናይቲ ኣብ መርሳቢት ዝተኸሰተ ጎንጺ ድማ ብሰንኪ ድርቂ፣ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ካብታ ብኲናት ትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ብቐሊሉ ኣፅዋር ይኣትው ምህላውን ከም ዝኾነ መንግስቲ ኬንያ ኣፍሊጡ።
ሚንስትሪ ድሕነት ውሽጢ ዓዲ ከም ዝበሎ፡ ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ ብዘይሓጋዊ መገዲ ዝኣተዉ ብርክት ዝበሉ ኣጽዋርን ጠያይትን ኣብ ቁጽጽር ውዒሎም ኣለዉ።
መንግስቲ ኬንያ ናብ መርሳቢት ሓይልታት ፀጥታ ካብ ምውፋር ብተወሳኺ፡ ንሓደ ወርሒ ዝፀንሕ ሰዓት እቶ እቶ ዝኣወጀ ኮይኑ፡ ዕጥቂ ከም ዘፍትሕ’ውን ኣጠንቂቑ’ሎ።
በቲ ኣብ ግዝኣት መርሳቢት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣመሓዳሪ እቲ ከባቢ’ውን ከም ዝተቐተለ ይግለፅ።
መንግስቲ ኬንያ ነቲ ዝተፈጸመ ቅትለት ኣረሜንያዊ ክብል ኮኒንዎ’ሎ።
ብኸቢድ ደርቂ ካብ ሞንጎ ዝተሃሰዩ ከባብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደ ኣብ ዝኾነ እቲ ከባቢ ዶብ ዝምታ ጥሪት (ሃብቲ እንስሳት) እውን ብዝለዓለ ደረጃ ከም ዝወሰኸ ይዝረብ።
ኣብዚ እዋን ምስ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኲናት ዝርከብ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ [መንግስቲ “ሸኔ” ዝብሎን ብባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ዝተባህን] ኣብ ናይ ኬንያ በረኻታት ወተሃደራዊ ስልጠና ከም ዘካይድ ይዝረብ’ዩ።
ቅድሚ ሒደት ዓመታት ናብ ኬንያ ምብፃሕ ዘካየደ ቀዳማይ ሚንስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ መራሒ ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ “ንኣልሸባብን ኦነግ ሸኔን ሓቢርና ነጥፍኣዮም” ብዝብል ከም ዝተሰማምዑ ተሓቢሩ ምንባሩ ይዝከር።