ኣብ እዋን ደርግ ምኽትል ፕረዚደንት ዝነበሩ ሌ/ኮሎኔል ፍስሃ ደስታ ዓሪፎም
ቅድሚ 30 ዓመታት ኣብ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምኽትል ፕረዚደንትነት ዘግልገሉ ሌ/ኮሎኔል ፍሰሃ ደስታ ኣብ መበል 81 ዓመቶም ብሞት ተፈልዮም።
ምኽትል ፕረዚደንት ነበር ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርይም ዝነበሩ ፍስሃ ደስታ፡ ኢህወዴግ ንኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምቁጽጻሩ ን20 ዓመታት ተኣሲሮም ነይሮም።
ቢቢሲ ካብ ቤተሰቦም ዝረኸቦ ሓበሬታ ከምዘመልክቶ፡ ሕማም ልቢ ዝነበሮም እቶም ፕረዚደንት ነበር ኣብ ውሽጢ ዓድን ደገን ክትትል ሕክምና ክግበረሎም ፀኒሑ’ዩ።
በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓደ ውሉድን ዝነበሩ ኮይኖም፡ ትማሊ ዓርቢ 07/05/2022 [28 ሚያዝያ 2014 ኣቆፃፅራ ግእዝ] ከባቢ ፍርቂ ለይቲ ዓሪፎም።
ስርዓተ ቀብሮም ድማ ፅባሕ ሰንበት ኣብ ቤተክርስትያን ቅድስት ስላሴ - ኣዲስ ኣበባ ከምዝፍጸም ተፈሊጡ።
“ኣብዮቱና ትዝታዬ”
ካብ ማእሰርቲ ምስተፈትሑ ብዛዕባ ኣብ እዋን ስልጣኖም ዘሕለፍዎ ዘዘንትው መፅሓፍ ንሕትመት ኣብቂዖም’ዮም።
ኣርእስቲ ናይቲ መፅሓፍ ድማ “ኣብዮቱና ትዝታዬ” ማለት እቲ ሰውራን ዝኽርታተይን ይብል።
ኣብቲ መፅሓፍ “ደርግ ብዝፈጸሞም ሰናይ ተግባራት ሕጉስ ከምዝኾንኩ ብኣንጻሩ ከኣ ብፍላጥ ብድፍረት፣ ብዘይፍላጥ ድማ ብስሕተት ንዝተፈጸሙ ነገራት ሙሉእ ሓላፍነት ወሲደ ብወገነይ ንምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይቕሬታ እሓትት” ኢሎም ነይሮም።
ሌ/ኮሎኔል ፍስሃ ካልኣይ መፅሓፎም የዳልዉ ምንባሮም ቢቢሲ ዘዘራረቦም ቤተሰቦም ሓቢሮም ኣለዉ።
ሌ/ኮሎኔል ፍስሃ መን’ዮም?
ኣብ ትግራይ - ዓድዋ - ዝተወለዱ ሌ/ኮሎኔል ፍስሃ፤ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቶም ኣብ ዓድዋ ንግስተ ሳባ ከምኡ’ውን ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ዓዲግራት ቤት ትምህርቲ ኣግኣዚ ተኸታቲሎም።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኮተቤ’ውን ዝተምሃሩ ኮይኖም፤ ብድሕሪኡ ናብ ሃረር ወተሃደራዊ ቤት ትምህርቲ ብምእታው ሰልጢኖም።
ናብ ክቡር ዘብዒ [‘ክብር ዘበኛ’] ተፀምቢሮም ድማ ናብ ቤተመንግስቲ ተመዲቦም ኣገልጊሎም።
ናብ ኣሜሪካ ብምኻድ ወተሃደራዊ ስልጠና ዝተኸታተሉ ሌ/ኮሎኔል ፍሰሃ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ’ውን ትምህርቲ ሕጊ ተማሂሮም።
ንንጉስ ሃይለስላሴ ካብ ስልጣን ዝዓለወ ስርዓት ደርግ ስልጣን ምስተቖፃፀረ ጊዚያዊ ምምሕዳር ኣብ ዝምስረተሉ እዋን ካብ ሰራዊት ተውጻጺኦም ናብ ስልጣን ካብ ዝደየቡ ሰባት ሓደ ምንባሮም ይዝከር።
ድሕሪ ሒደት ዓመታት ኢ.ሰ.ፓ (ፓርቲ ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ) ከምኡ’ውን ኢ.ህ.ዲ.ሪ (ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህዝቢ ኢትዮጵያ) ክምስረት ከሎ ምኽትል ፕረዚደንት ሌ/ኮ መንግስቱ ሃይለማሪያም ክኾኑ በቒዖም።
ስርዓት ደርግ ምስ ዓመፅቲ ሓይልታት ን17 ዓመታት ኣብ ዝቐጸለ ኲናት እናተዳኸመ ምስከደ መንግስቱ ሃይለማርያም ካብ ሃገር ወጺኦም።
ብድሕሪኡ ሌ/ኮሎኔል ፍሰሃ ዝርከብዎም ሰበስልጣን ደርግ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዝፈጸምዎ ጨፍጫፍን ገበናት ኣንፃር ሰብኣውነትን ተኸሲሶም ሞትን ማእሰርት ከምዝተፈረዶም ይዝከር።
ሌ/ኮሎኔል ፍሰሃ ደስታ ድማ ን20 ዓመታት ምስተኣሰሩ ቅድሚ 10 ዓመታት ብምሕረት ተፋንዮም።