ኣፍጋኒስታን፡ ጣሊባን ደቂ ኣንስትዮ ገጸን ሙሉእ ዝሽፍን ክዳን ክኽደና ኣዚዙ
ጣሊባን ዘውጸኦ ደቂ ኣንስትዮ ገጸን ሙሉእ ብሙሉእ ክሽፈና ዘገድድ ሕጊ፡ ኣብቲ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ክዳን ዝገዝኣሉ ከተማ ካቡል ዝርከብ ዕዳጋ ላይሲ ማርያም፡ ብዙሕ ዝተሰምዐ ኣይመስልን፡፡
ገሊአን ነቲ ጣባን ንፈለማ እዋን ኣብ 1990 ስልጣን ምስ ሓዘ፡ ደቂ ኣንስትዮ ክኸደነኦ ዝኣዘዞ ሙሉእ ሰብነተን ዝሽፍን ሰማያዊ ክዳን (ቡርቃ) ተኸዲነን ይንቀሳቐሳ ኣለዋ፡፡
ገሊአን ድማ ጸጉሪ ርእሰን ዝሽፍን ሻርባ ገይረን ገጸን ግን ይረኣይ፡፡
‘‘ዋላ ናብ ስዑዲ ዓረብ ንሃይማኖታዊ ጉዕዞ እንተኸደካ ገጽካ ክትሽፈን ግድን ኣይኮነን’’ ትብል ሓንቲ ካብተን ሸማቶ፡፡
ዘበናዊ ፋሽን ዝተኸደነት ተምሃሪት ዩኒቨርሲቲ ፋጡማ ድማ፡ ‘‘ሰባት ናጻ እዮም ዝውለዱ፤ ማንም ብዛዕባ ክዳን ደቂ ኣንስትዮ ክዛረብ መሰል የብሉን’’ ትብል።
ኣብታ ዓቃባዊት ሃገር ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ቡርቃ እየን ዝኽደና፤ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ግና ጸጉረን ጥራሕ ዝሽፍን ሻርባ ዝገብራ ደቂ አንስትዮ ምርኣይ ልሙድ እዩ፡፡
ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ ተመሊሱ ስልጣን ዝሓዘ ጣሊባን፡ ክሳብ ትማሊ ቐዳም ኣከዳድና ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ሓድሽ ሕጊ ኣየውጸአን ጸኒሑ፡፡
ትማሊ ግና ኩለን ደቂኣንስትዮ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ከባቢ ገጸን ሙሉእ ብሙሉእ ክሽፈናን፡ ነዚ ዘይፍጽማ ድማ ቅጽዓት ከም ዝጽበየንን ኣፍሊጡ ኣሎ፡፡
እቲ መቕጻዕቲ ሰብመዚ ጣሊባን ንሓላዊ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ፡ ናብ ገዝኡ መጺኦም ክግምግምዎ ዝሓውስ ኮይኑ፡ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣከዳድናኣ ነቲ ሕጊ ዘየማልእ እንተኾይኑ እቲ ሓላዊ ናብ ሓለፍቲ ክጽዋዕን ኢሉ እውን ክሳብ ማእሰርቲ ሰለስተ መዓልትን ናብ ፍርዲ ምቕራብን ይጽበዮ፡፡
ወሃቢ ቃል ናይቲ ነዚ ተግባር ክቆጻጸር ዝቖመ ሚኒስትሪ ዝኾነ ኣኪፍ ሙሃጂር፡ እቲ ሕጊ ኣብ ቅዱስ ቁርኣንን ህይወት ነብዪ መሓመድን መሰረት ዝገበረ ከም ዝኾነ ንቢቢሲ ተዛሪቡ፡፡
ብዙሓት እስላም ኣብቲ ትርጉም ኣፈላላይ ዘለዎም ኮይኑ፡ ሙሃጂር ግና ምሽፋን ገጽ "ኣገዳዲ" ኣካል እቲ ሃይማኖት ከም ዝኾነ እዩ ዝምጉት፡፡
ኣብቲ ኣከዳድና ምስቲ ጣሊባን ዘውጸኦ ሕጊ ዘይሰማምዓ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍጋኒስታን ሓደ ምኢታዊት ጥራሕ ከም ዝኾና እውን ይገልጽ፡፡
‘‘እዚ ሕጊ ናይታ እስላማዊት ዒማራት ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ናይ ኣምላኽ ትእዛዝ እውን እዩ’’ እውን ይብል፡፡
ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ መብዛሕትኦም እስላም፡ ምሽፋን ገጽ ከም ኣገዳዲ ኣካል እቲ ሃይማኖት ገይሮም ኣይርእይዎን፡፡
ኣብ ፈለማ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት ተቐያያሪ ዝመስል ምልከታ ዝነበሮ ጣሊባን፡ ካብ ቀረባ እዋናት ናብዚ ግና፡ ከም ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዘይብሎም መዓልቲታት ናብ መዘናግዒ ቦታታት ክኸዳን ነዊሕ ጉዕዞ ብዘይ ወዲ ተባዕታይ ሓላዊ ከይጎዓዛን ዝኽልክሉ ተረርቲ ሕጊታት ኣውጺኡ ኣሎ፡፡
ብተወሳኺ ጎራዙ ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሳ ዘይተፈቐደለን ኮይኑ፡ ኣብ ትምህርትን ጥዕናን ዝሰርሓ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ስራሕ ክምለሳ እኳ እንተተፈቐደ፡ ካልኦት ብዙሓት ገና ናብ ስርሐን ኣይተመለሳን፡፡
ብዙሓት ምዕራባውያን ዲፕሎማሰኛታት ምምላስ ነታ ሃገር ዝግበር ሓገዛት፡ እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘለዎ ኣተሓሕዛ ዝምርኮስ ከም ዝኾነ እዮም ዝገልጹ፡፡
ጣሊባን ግና ኣብ እምነተይ ዝምልከት ምዕራባውያን ጸቕጢ ክገብሩ ኣይግባእን በሃላይ እዩ፡፡
እዞም ስጉምቲታት ንድኻም እተን ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ፍጋኒስታን ለውጢ ንምምጻእ ላዕሊ ታሕቲ ክብላ ዝጸንሓ ጎስጎስቲ ንድሕሪት ዝመልስ ይመስል፡፡
ካብ ፍሉጣት ጎስጎስቲ ሓንቲ ዝኾነት ማህቡባ ሲራጅ "ሚልዮን ጸገማት ኣለና፤ ደቂ ኣንስትዮ ኣይኮናን እቲ ጸገም’። ኣብያተ ትምህርቲ ክኽፈታ ኣለወን፤ ስድራቤታት ስራሕ ክረኽቡ ኣለዎም፡፡ ኣብ መላእ እታ ሃገር ጥምየት ኣሎ፤ ኣጥፊእካ ምጥፋእ ኣሎ፡፡ ነዚ ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ግን፡ ደድሕሪ ደቂ ኣንስትዮ እዮም ዞኽ ዞኽ ዝብሉ" ብምባል ነቲ ስርዓት ነቒፋ፡፡