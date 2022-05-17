ኣመሪካ ዳግም ወተሃደራታ ናብ ሶማልያ ክትልእኽ'ያ
ሰብ መዚ ኣመሪካ፡ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ንውሳነ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ብምቕልባስ ወተሃደራት ኣመሪካ ዳግም ናብ ሶማልያ ንምልኣኽ ዝቐረበ ሓሳብ ኣጽዲቑ።
ፔንታጎን፡ ወተሃደራት ኣመሪካ ኣብ ሶማልያ ክምደቡ ዘቕረቦ ጠለብ፡ ኣብታ ሃገር ዝንቀሳቐስ ኣልሸባብ ንምቅላስ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ።
ፕረዚደንት ነበር ትራምፕ ኣብ 2020 ኣስታት 700 ወተሃደራት ኣመሪካ ካብ ሶማሊያ ከም ዘውጽኦም ይፍለጥ።
ብዛዕባ ሰላም ብምጉስጓስ ዝፍለጥ ሓድሽ ፕሬዝደንት ሶማሊያ ሓሰን ሸኽ ማሕሙድ፡ ትማሊ ወግዓዊ ስርሑ ክጅምር እንከሎ ምስ ዓለምለኻዊ መላፍንቲ ብቐረባ ከም ዝሰርሕ ተመባጺዑ።
እታ ሃገር፡ ንዓሰርተታት ዓመታት ብዝዘለቐ ጸገማት ድሕነትን ጸጥታን ከምኡ'ውን ዝበዝሕ ከባቢታት እታ ሃገር ተቘጻጺሩ ግብሪ ኣብ ምእካብ ዝርከብ እስላማዊ ዕጡቕ ጉጅለ ኣልሸባብ ብዝፍጽሞም መጥቃዕታትን ክትሕመስ ጸኒሓ እያ።
ኣመሪካ ኣብ እዋን ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ሰራዊታ ካብ ሶማልያ ብምውጽኣ ብዙሓት ዝነበሮም ስግኣት ልዑል ከም ዝኾነ ገሊጾም ነይሮም።
መብዛሕትኦም ሶማላውያን'ውን፡ ህይወቶም ኣብቶም ኣብታ ሃገር ተዋፊሮም ዝርከቡ ልዕሊ 19 ሽሕ ዓቀብቲ ሰላም ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተሞርኮሰ'ዩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ናብ ሶማልያን ካብታ ሃገር ወጻእን ተንቀሳቒሶም ዝፈልጡ ትሕቲ 500 ወተሃደራት ኣመሪካ ከም ዝልኣኹ ወሃቢት ቃል ሃገራዊ ድሕነት ኣመሪካ ኤድሪን ዋትሰን ተዛሪባ።
ውሳነ ምውጻእ ወተሃደራት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ'ውን "ህጸት" ዝተመልኦ'ዩ ነይሩ ክትብል ነቒፋ።
ዕጡቓት ኣልሸባብ፤ ብተደጋጋሚ ኣብ ርእሰ ከተማ ሞቓድሹ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መጥቃዕታት ክፍጽሙ ጸኒሖም ኣለው።
ነዚ ሓዊሱ፡ ሶማልያ ሚሊዮናት ንህጹጽ ረድኤት መግቢ ዘቃልዐ ደርቂ ሓዊሱ ብናህሪ ዋጋታት መግብን ነዳድን ትፍተን ኣላ።