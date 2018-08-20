ጋሬት ክሩክስ፡ ኣጉዮሮ፡ ማዲሶን፡ ኣሎንሶ ሓርዩ ኣሎ
ተዓዋቲት ቻምፒዮንስ ሊግ ዝኾነት ማንቸስተር ሲቲ ንሃደርስፊልድ ሽዱሽተ ንሓደ ክትስዕራ እንክላ፡ ብራይተን ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘመዝገበቶ ዓወት ካልእ ገጽ ናይዚ ሰሙን ነይሩ።
ቼልሲ ኣብ ሜዳኣ ንኣርሴናል ሰዒራ ክሳዳ ኣቅኒዓ ዝወጸትሉ ክስተት ናይዚ ቀዳመ ሰናብቲ እዩ ኔሩ።
ኣብ ካልእ ጸወታ፡ ተጻዋቲ ጋንታ ቶቶንሃም፡ ሃሪ ከይን ሓደ ሽቶ እንተመዝግብ፡ ሓድሽ ፈራሚ ኤቨርተን፡ ሪቻርድሰን'ዉን ሸቶ ኣመዝጊቡ'ዩ።
ይኹን'ምበር፡ ኣብዚ ሰሙን ፍሉይ ብቕዓቶም ካብ ዘርኣዩ ተጻወትቲ፡ ጋሬት ክርኩስ ኣየንዎት ሓርዩ?
ሓላዊ ልዳት - ጆርዳን ፒክፎርድ
ፒክ ፎርድ: ሓላዊ ልዳት ኤቨርትን ዝኮነ ፒክ ፎርድ፡ ኤቭርትን ካብ ሳውዝሃምፕተን ሰለስተ ነጥቢ ሒዛ ንክትወጽእ ዘርኣዮ ብቅዓት ናይዚ ሰሙን ዝበለጸ ሓላዊ ልዳት ዘስምዩ እዩ ኔሩ።
ተኸላኸልቲ፡ ሼን ዳፊ፡ ሰቲቭ ኩክ፡ ቤንጃሚን መንድይ
ሼን ዳፊ: ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣሰልጣኒ ብራይተን ክሪስ ሁግቶን፡ ንተጻወትቱ ድሕሪ ብ ዋተፎርድ ምስዓሮም ናይ ቃላት ምፍርራሕ ሰንድዩሎም ኔሩ'ዩ።
ኣብዚ ሰሙን እዚ ግን፡ ኣብ ምሉእ ውዳሰ ይርክብ። ብራይተን ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘመዝገበቶ ዓወት ክውን ንኽኸውን ህላወ ሼን ዳፊ ግሉሕ ኔሩ።
ስቲቭ ኩክ: ኣሰልጣኒ በርንማውዝ ኤዲ ሆወ፡ ካብ ሊግ ዋን ጀሚሩ ንስቲቭ ኩክ ካብ እግሩ ኣይፈለዩን። ኣብ ማእከል ምክልኻል ዝጻወት ስቲቭ ኩክ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዘርኣዮ ብቅዓት ንጉስ ናይ ቦትኡ ኮይኑ ክወጽእ ሓጊዝዎ'ዩ።
ቤንጃሚን መንድይ: ኣብ ድሕሪት ዘርእዮ ብቅዓትን ብዘለዎ ሓይሊ ኣይደፋእን ብምባልን፡ ማንቸስተር ሲቲ ኣነጻር ሀድሪስፊልድ ሽዱሽተ ሸቶታት ኣብ ዘመዝገበትሉ ኣብ ናይ ድሕሪት መስመር ነኸይትድፈር ብዘርኣዮ ብቕዓት ደሚቁ ተራእዩ እዩ።
ኣካፋፈልቲ፡ ጊልፈ ሲጉረደሶን፡ ዳቪድ ሲልቫ፡ ጃምስ ማዲሶን፡ ማርቆስ ኣሎንሶ
ጊልፈ ሲጉረደሶን: ኤቨርተን ፡ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ትሕቲ ሮናለድ ኮማንን ሳም ኣላረድይስን ኣብ ዝነበረቶ ከድመቃ ኣይክኣልን ክኸውን ይኽውል እዩ፡ እንተ ሎሚ ዓመት ግን ዘድምቃ ይመስል።
እዚ ኣይስላንዳዊ ተጻዋታይ ማእከል ሜዳ ፡ ኤቭርተን ምስ ምስ ሳውዝሃምፕተን ኣን ዝተጻወተትሉ ካብ ማእከል ሜዳ ሃነዲሱ ዝሕለፈን ዝነበረ ኮዓሳሱ ኣገደስቲ ብምንባረን ፡ ኣብዛ ናይዚ ሰሙን ጋናታ ኣጋዳሲ ይገብሮ።
ዳቪድ ሲልቫ፡ ማንቸስተር ሲቲ ንሃድርስፊልድ ኣብ ዘዕነወትሉ ግጥም፡ እቲ ህርመት ናይ ጸወታ ደቪድ ሲልቫ እዩ ዝቃንዪ ኔሩ።
እዚ ማንቸስተር ዘርኣይዎ ብቅዓት ብምርኣይ ምናልባት ሊቭርፑል ጥራይ እዮም ክምክትዎእም ዝኽእሉ ናብ ዝብል መደምደምታ የምርሓካ።
ጃምስ ማዲሶን፡ እዚ ናይ ማእከል ሜዳ ተጻዋታይ ኣንጻር ዎልቭስ ኣብ ዝገበርዎ ግጥም ናይ መጀመርታ ሸቶ ዘመዝገበ ኮይኑ ፍረ ጻምኡ ዝሓፍስ ዘሎ ይመስል።
ማርቆስ ኣሎንሶ: እዛ ኣብ ትሕቲ ማውሪዞ ሳሪ ትረአ ዘላ ቸልሲ፡ ካብታ ኣብ ትሕቲ ኣንቶንዮ ኮንተ ዝነበረት ቸልሲ ዝተፈልየት ኮይና እያ ቀሪባ።
ዋላ'ኳ ከመይ ከምዝከላኸሉ እንተጠፈኦም፡ ማርቆስ ኣሎንሶ ዉዱኣት ኮዓሳሱ ናብ ልዳት ኣርሴናል ኣብ ምስዳድ ዘርኣዮ ብቕዓት ዓይነኻ ከይሓሰኻ ዝሕረ ተጻዋታይ ይገብሮ።
ኣጥቃዕቲ ፡ ካለዩም ዊልሶን፡ ሰርጀዮ ኣጉዮሮ፡ ሃሪ ከይን
ካለዩም ዊልሶን: እዚ ኣጥቃዒ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ኣንጻር ዌስተ ሃም ኣብ ዝገበሮ ግጥማት ሓሙሽተ ሸቶታት ዘመዝገበ እዩ።
ደገፍቲ ዌስተሃም ጸወታ ክውዳእ 10 ደቃይቕ ተሪፍዎ እንከሎ ካብ ሜዳ ክወጽኡ ኣብ ዝተረኣይሉ፡ ብቅዓት ካለዩም ዊልሶን ኣብ ልዕሊ ጋንቶም ዘርኣዮ ጸብለልታን ብቕዓትን ካብቲ ዘሕረቆም እዩ ኔሩ።
ሰርጀዮ ኣጉዮሮ፡ ማንቸስተር ሲተ ኣንጻር ሃደርስፊልድ 6 ብ 1 ኣብ ዝሰዓረትሉ ብቅዓት ናይ ሰርጅዩ ኣጉዮሮ ኣብ ዝልዓለ ጥርዚ ከምዘሎ ኣርእዩ እዩ። እዚ ክኣ ርክብ ኣስለጣኒ ፔፐ ጓርድዮላን ኣጉዮሮን ናብ ንቡር ምምላሱ እዩ ዘርኢ።
ኣጉዮሮ መበል 13 ሃተሪክ ኣብዝሰርሓሉ ፡ ካብ ፔፐ ጓርድዮላ ስዕሞ ተቀቢሉ እዩ።
ሃሪ ከይን: ሃሪ ከይን ብዓል ውዕለት ቶቶንሃም ምኳኑ ዘርኣየሉ ሰሙን ኣብ መበል 77 ደቂቕ ዘመዝገባ ሸቶ ነዚ ሓቂ ዘረጋግጽ እዩ ኔራ።