Fifa World Cup 2018 - Fixtures and Results

Group Stage Group A Country W D L GD Pts RUS Russia 0 0 0 0 0 SAU Saudi Arabia 0 0 0 0 0 EGY Egypt 0 0 0 0 0 URU Uruguay 0 0 0 0 0 RUS Russia 18:00 Saudi Arabia SAU EGY Egypt 15:00 Uruguay URU RUS Russia 21:00 Egypt EGY URU Uruguay 18:00 Saudi Arabia SAU URU Uruguay 17:00 Russia RUS SAU Saudi Arabia 17:00 Egypt EGY Group B Country W D L GD Pts POR Portugal 0 0 0 0 0 ESP Spain 0 0 0 0 0 MAR Morocco 0 0 0 0 0 IRN Iran 0 0 0 0 0 MAR Morocco 18:00 Iran IRN POR Portugal 21:00 Spain ESP POR Portugal 15:00 Morocco MAR IRN Iran 21:00 Spain ESP ESP Spain 21:00 Morocco MAR IRN Iran 21:00 Portugal POR Group C Country W D L GD Pts FRA France 0 0 0 0 0 AUS Australia 0 0 0 0 0 PER Peru 0 0 0 0 0 DEN Denmark 0 0 0 0 0 FRA France 13:00 Australia AUS PER Peru 19:00 Denmark DEN DEN Denmark 15:00 Australia AUS FRA France 18:00 Peru PER AUS Australia 17:00 Peru PER DEN Denmark 17:00 France FRA Group D Country W D L GD Pts ARG Argentina 0 0 0 0 0 ICE Iceland 0 0 0 0 0 CRO Croatia 0 0 0 0 0 NGA Nigeria 0 0 0 0 0 ARG Argentina 16:00 Iceland ICE CRO Croatia 22:00 Nigeria NGA ARG Argentina 21:00 Croatia CRO NGA Nigeria 18:00 Iceland ICE NGA Nigeria 21:00 Argentina ARG ICE Iceland 21:00 Croatia CRO Group E Country W D L GD Pts BRA Brazil 0 0 0 0 0 SUI Switzerland 0 0 0 0 0 CRC Costa Rica 0 0 0 0 0 SER Serbia 0 0 0 0 0 CRC Costa Rica 15:00 Serbia SER BRA Brazil 21:00 Switzerland SUI BRA Brazil 15:00 Costa Rica CRC SER Serbia 21:00 Switzerland SUI SUI Switzerland 21:00 Costa Rica CRC SER Serbia 21:00 Brazil BRA Group F Country W D L GD Pts GER Germany 0 0 0 0 0 MEX Mexico 0 0 0 0 0 SWE Sweden 0 0 0 0 0 KOR South Korea 0 0 0 0 0 GER Germany 18:00 Mexico MEX SWE Sweden 15:00 South Korea KOR KOR South Korea 18:00 Mexico MEX GER Germany 21:00 Sweden SWE KOR South Korea 17:00 Germany GER MEX Mexico 17:00 Sweden SWE Group G Country W D L GD Pts BEL Belgium 0 0 0 0 0 PAN Panama 0 0 0 0 0 TUN Tunisia 0 0 0 0 0 ENG England 0 0 0 0 0 BEL Belgium 18:00 Panama PAN TUN Tunisia 21:00 England ENG BEL Belgium 15:00 Tunisia TUN ENG England 15:00 Panama PAN PAN Panama 21:00 Tunisia TUN ENG England 21:00 Belgium BEL Group H Country W D L GD Pts POL Poland 0 0 0 0 0 SEN Senegal 0 0 0 0 0 COL Colombia 0 0 0 0 0 JPN Japan 0 0 0 0 0 COL Colombia 15:00 Japan JPN POL Poland 18:00 Senegal SEN JPN Japan 18:00 Senegal SEN POL Poland 21:00 Colombia COL SEN Senegal 17:00 Colombia COL JPN Japan 17:00 Poland POL

Knockout Stage Round of 16 C1 Group C winner 17:00 Group D second place D2 A1 Group A winner 21:00 Group B second place B2 B1 Group B winner 17:00 Group A second place A2 D1 Group D winner 21:00 Group C second place C2 E1 Group E winner 17:00 Group F second place F2 G1 Group G winner 21:00 Group H second place H2 F1 Group F winner 17:00 Group E second place E2 H1 Group H winner 21:00 Group G second place G2 Quarter-final QF1 Quarter-finalist 1 17:00 Quarter-finalist 2 QF2 QF5 Quarter-finalist 5 21:00 Quarter-finalist 6 QF6 QF7 Quarter-finalist 7 17:00 Quarter-finalist 8 QF8 QF3 Quarter-finalist 3 21:00 Quarter-finalist 4 QF4 Semi-final SF1 Semi-Finalist 1 21:00 Semi-Finalist 2 SF2 SF3 Semi-Finalist 3 21:00 Semi-Finalist 4 SF4 3rd/4th play-offs PO1 3rd Place Play Off 1 17:00 3rd Place Play Off 2 PO2 Final F1 Finalist 1 18:00 Finalist 2 F2

