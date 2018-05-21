ABD ve Çin ek gümrük vergilerini durdurdu

ABD ve Çin arasındaki ticaret dengesizliğini azaltmak üzere yapılan görüşmeler sonunda Çin ABD'den daha fazla mal ve hizmet alma sözü verdi. Ayrıca iki ülke son aylarda karşılıklı açıkladığı ek gümrük verilerini de askıya aldı.