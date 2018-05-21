BBC Turkce Haberler
Başlıca haberler
Üsküdarlı seçmenler oylarını kime verecek?
Üsküdar semti seçimler açısından ilginç bir yerde duruyor. 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunda yüzde 53,3 oranında ‘Hayır’ oyu çıkan Üsküdar’da seçmenler Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında. İlçe aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener’e de ev sahipliği yapıyor.
- 21 Mayıs 2018
Demirtaş: Tutuklu 12 FETÖ savcısının fezleke ve sahte delilleriyle halen tutukluyum
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan yaptığı bir dizi açıklamada Gülen destekçisi 12 savcının "tamamını sahte delillerle" kendisini tutuklattığını öne sürdü, "MERCEK adlı sözde gizli tanığın beyanlarını, sırf ben tutuklanayım diye bu dönemin savcıları da dosyama koydular" ifadelerini kullandı.
- 21 Mayıs 2018
Merkez Bankası, dolar kurunun yükselişine karşı gerekli önlemleri alıyor mu?
Dolar/TL kuru 4,57 seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. Kurun yükselişini durdurmak için Merkez Bankası'nın gerekli adımları atıp atmadığı tartışma konularının başında geliyor. BBC Türkçe'ye konuşan ekonomistler, Merkez Bankası'nın para politikasının kurun yükselişini durdurmakta yetersiz kaldığı görüşünde.
- 21 Mayıs 2018
İskoçya evsizler için köy kurdu
İskoçya'nın Edinburgh kentinde, evsizlerin barınabileceği yeni bir köy inşa edildi. 11 adet 2 odalı prefabrik evin bulunduğu köyde, ilk etapta 20 evsizin barındırılması hedefleniyor.
- 21 Mayıs 2018
Kuzey Irak'taki mülteci kampında yeşeren umut bahçesi
- 21 Mayıs 2018
Milletvekili aday listeleri bugün YSK'ya sunuluyor
- 21 Mayıs 2018
EuroLeague'de Real Madrid 10'uncu kez şampiyon
- 21 Mayıs 2018
Sandık tutanaklarında bazı önemli bilgilerin çıkarıldığı iddiaları ne kadar doğru?
WhatsApp ve sosyal medya üzerinden yayılan bir gönderide, seçim sonuç tutanaklarda "yasaya aykırı" bazı değişiklikler yapıldığı yönünde dört maddelik iddialar yer alıyor. Ancak, YSK'nın açıkladığı son genelgeye göre, bu iddialar gerçeklik taşımıyor.
- 18 Mayıs 2018
VİDEO
'Kanserli köyün' hikayesi
- 18 Mayıs 2018
DERGİ
Başkalarıyla iken neden daha çok yeriz?
- 16 Mayıs 2018
En sevilen komedi filmi: Bazıları Sıcak Sever
- 14 Mayıs 2018
Erdoğan: Avrupa'nın bize karşı tavrının sebebi oradaki Türklerin dağınıklığıdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Bosna Hersek'te, Avrupa'da yaşayan Türklere seslendi. Erdoğan Avrupa'daki Türklere 'tek beden olmaları' çağrısında bulundu.
Abramoviç'in İngiltere vizesinin yenilenmesinde 'gecikme' yaşanıyor
İngiltere'nin en zengin isimlerinden biri olan Chelsea'nin sahibi Rus iş adamı Roman Abramoviç'in vizesinin yenilenme başvurusunda gecikme yaşandığı bildirildi. Abramoviç'in İngiltere vizesinin süresinin 3 hafta önce dolduğu söyleniyor.
Karbondioksidi kayaya dönüştürmek küresel ısınmaya çare olabilir mi?
Karbon salınımı kaynaklı küresel ısınmayla mücadele için İzlanda'da yüksek teknoloji ürünü yeni bir yöntem deneniyor. Havadaki fazla karbondioksit toplanıp bazalt kayaların içine enjekte ediliyor. Ancak bu yöntemin tek başına havadaki fazla CO2'yi temizlemekte yeterli olabileceğini söylemek zor.
ABD ve Çin ek gümrük vergilerini durdurdu
ABD ve Çin arasındaki ticaret dengesizliğini azaltmak üzere yapılan görüşmeler sonunda Çin ABD'den daha fazla mal ve hizmet alma sözü verdi. Ayrıca iki ülke son aylarda karşılıklı açıkladığı ek gümrük verilerini de askıya aldı.
Estonya’da Kanepi kasabası bayrağına esrar sembolü koydu
Estonya'nın güneydoğusundaki Kanepi kasabası, internet üzerinden yapılan oylama sonrasında bayrağını, hint keneviri (esrar) sembolüyle değiştirdi.
Fotoğraflarla: Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu
Süper Lig'de 2017-2018 sezonun şampiyonu Galatasaray oldu. Ligin son haftasında Bornova Stadı'nda Göztepe'yi yenerek 21. kez şampiyon olan Galatasaray'ın başarısını sarı kırmızılı taraftarlar birçok kentte sokaklara çıkarak kutladı.
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Fotoğraf Albümleri
Fotoğraflarla: Dünyada işçiler 1 Mayıs'ı nasıl kutladı?
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, Endonenazyalı göçmen işçi kadınlardan, vücuduna zincirler bağlayarak daha yüksek asgari ücret talep eden Bangladeşlilere, dünyanın dört bir yanındaki işçileri meydanlarda ve sokaklarda buluşturdu.