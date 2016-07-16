Obama: Seçilmiş hükümet desteklenmeli

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'deki gelişmeleri Dışişleri Bakanı John Kerry değerlerlendirdiği ve Türkiye'deki tüm tarafların tarafların demokratik yollarla seçilmiş hükümeti desteklemesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ABD'nin, Türkiye'nin demokratik yollarla seçilmiş, sivil hükümetine ve demokratik kurumlarına mutlak destek sunduğunu ilettiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Güvenlik ve Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini açıklamasında Türkiye'yi 'itidalli' olmaya çağırdı. Mogherini, Türkiye'de demokratik kurumlara saygı gösterilmesini istedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradığı açıklandı.

Avrupa Birliği dışişleri bakanları yarın Brüksel'de Türkiye gündemiyle acil bir toplantı gerçekleştirecek.

İngiltere Dışişleri Bakanı: Kaygılıyız

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Türkiye'deki gelişmelerden dolayı 'çok kaygılı' olduğunu belirtti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İstikrar, demokrasi ve güvenlik Türkiye'deki insanlar için önceliklidir. Birlik ve temkin ise vazgeçilmez niteliktedir" dedi.

Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de Twitter mesajında "Ne askeri darbe, ne sivil diktatörlük. Türkiye'nin herkes için demokrasiye ihtiyacı var. Şimdi" diye yazdı