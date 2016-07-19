İtalyan kentleri "aşırı turistten" şikayetçi

Övgü Pınar

Roma

19 Temmuz 2016

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Turistler artık Türkiye, Tunus ve Mısır gibi ülkeleri tercih etmediği için Venedik'e gelen turist sayısının yüzde beş oranında artması bekleniyor.

Turistlerin, terör saldırıları ve istikrarsızlık gibi nedenlerle Türkiye'nin de aralarında yer aldığı güney ve doğu Akdeniz ülkelerinden uzak durması yüzünden İtalya'nın "aşırı turist akınıyla karşı karşıya olduğu ve hükümetin buna karşı bir önlem planı hazırladığı belirtiliyor.

İtalyan La Stampa gazetesinde yayımlanan "Çok fazla turist. İtalyan şehirleri sayıların kısıtlanmasını istiyor" başlıklı habere göre, aralarında Venedik, Floransa, Capri ve Cinque Terre'nin de bulunduğu turistik kent ve bölgelerin yöneticileri, ziyaretçi sayısının başedilemez şekilde arttığından şikayet ediyor.

2015'te de rekor kıran turist sayısının bu yıl bu bölgelerde yüzde 5 ile yüzde 20 arasında arttığı belirtiliyor.

Hem yabancı hem de İtalyan turistlerin tatil için ünlü İtalyan kentlerini tercih etmesinde, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı, eskiden popüler olan tatil yerlerinde saldırı ve istikrarsızlık korkusunun etkili olduğu belirtiliyor.

İngiliz Daily Telegraph gazetesine konuşan Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı David Scowsill, "Tunus, Mısır ve Türkiye'de yaşanaların ardından buralardaki turist sayısı yüzde 25 ile 45 arasında düştü. İtalya ise bu turistleri topluyor" dedi.

Gazete, İtalya'daki turist akınını, "Ziyaretçilerin Türkiye ve Tunus gibi destinasyonlardan kaçınmasıyla İtalya çok fazla sayıda turiste boğulmaktan korkuyor" başlığıyla haberleştirdi.

Alternatif güzergahlar

İtalyan Turizm Kurulu (Enit) yöneticisi Fabio Lazzerini de "Kalabalık yerlerin sorununu çözmek için neler yapılabileceğine bakıyoruz. Bazı bölgeler turist sayısını kısıtlamayı, kent merkezlerine giriş için vergi almayı düşünüyor" diye açıklama yaptı.

Hükümet, turistlerin genelde tercih ettiği şehirler yerine pek bilinmeyen küçük kasabaların ziyaret edilmesini teşvik ederek turistik kentlerin üzerindeki yükü azaltmayı hedefliyor.