Beyaz Saray, ABD Başkanı Barack Obama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimini konuştukları bir telefon görüşmesi yaptıklarını açıkladı.

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Beyaz Saray yetkilileri görüşmede, Obama'nın Türkiye'ye darbe soruşturması konusunda gereken her türlü yardımı yapma teklifinde bulunduğunu, ancak Erdoğan'dan demokratik değerlere uyulmasını istediğini vurguladı.

Beyaz Saray, görüşmede Fethullah Gülen'in iadesi konusunun da gündeme geldiğini ve Türk hükümetinin ABD'ye bazı belgeler gönderdiğini ve elektronik postayla gönderilen belgelerin incelenmekte olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, Türkiye'den gelecek resmi herhangi bir iade talebinin iki ülke arasındaki anlaşma kapsamında değerlendirileceğini ve Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından incelenecek dosyalarla ilgili kararın Obama tarafından verilmeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Türkiye'den ulaşan belgelerin incelenmekte olduğunu ve belgelerin iade talebi olarak nitelenemeyeceğini duyurdu.

Başbakan Binali Yıldırım partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ABD'ye dört dosya gönderdiklerini belirterek, şunları söyledi:

''Yıldırım Fethullah Gülen'in iadesi konusunda da "Cumhurbaşkanımız da bizzat ben de terörist başının teslim edilmesi için ABD'ye çağrımızı yaptık, dosyamızı gönderdik. 4 tane dosya gönderildi. Bize diyorlar ki kanıt sunun. Görünen köy kılavuz ister mi? Ama biz istemedikleri kadar kanıtı onların önünde koyacağız. Ama şunu sormak istiyorum, 11 Eylül'de kuleler aşağı indirildiğinde teröristleri isterken kanıt mı sordunuz?"