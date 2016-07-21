OHAL tezkeresi Meclis'ten geçti

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15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Türkiye'de 3 ay süreyle olağanüstü hâl (OHAL) ilan edilmesi ile ilgili Başbakanlık Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Tezkere Meclis'ten 115'e karşı 346 oyla geçti.

AKP'nin kabul edilen önergesi ile elektronik cihazla yapılan açık oylamaya 550 milletvekilinden 461'i katıldı.

Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi tarafından alınan ve Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen OHAL kararını kamuoyuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamış, ilgili Başbakanlık Tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Buna göre Anayasa'nın 120. maddesi ile Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin (b) bendi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 01.00'den itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hâl ilan edildi.

MHP, OHAL ilanına destek vermiş, CHP ve HDP ise karara karşı çıkmıştı.

Olağanüstü hâlde ülke nasıl yönetilir

Türkiye'de olağanüstü hâllerin tarihi

Yıldırım: Devlet kendisine OHAL ilan etti

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'ndaki oylama sonrası Meclis'te bir teşekkür konuşması yaptı.

Binali Yıldırım, "Alınan bu kararla devlet millete değil, kendisine olağanüstü hâl ilan etmiştir" dedi.

Yıldırım, "Bu olağanüstü hâl ilanıyla devlet içine yıllardan beri kümelenmiş FETÖ çeteleri, terör çeteleri bir bir temizlenecek ve ülkemizin istiklaline, demokrasisine zarar vermeye kalkışan bu mihraklar bir daha ayağa kalkmamak üzere bertaraf edilecektir. Amaç budur." diye konuştu.