Münih saldırısında ölenlerden 3'ü Türk vatandaşı

23 Temmuz 2016

Almanya'nın Münih kentinde dün bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 10 kişi öldü, 3'ü ağır olmak üzere 21 kişi yaralandı.