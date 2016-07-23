Münih saldırısında ölenlerden 3'ü Türk vatandaşı
Almanya'nın Münih kentinde dün bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 10 kişi öldü, 3'ü ağır olmak üzere 21 kişi yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren ve olay yeri yakınında intihar eden kişinin, 18 yaşında İran asıllı Alman vatandaşı Ali Sonboly olduğu tespit edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hayatını kaybedenlerin arasında üç Türk vatandaşının olduğunu duyurdu.
Çavuşoğlu, Can Leyla ve Selçuk Kılıç adlı 15 yaşındaki iki kişiyle 1971 doğumlu Sevda Dağ'ın saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.
Münih Emniyet Müdürü Hubertus Andrae, kalabalığa rastgele ateş açan saldırganın tabanca kullandığını ve tek başına hareket ettiğini düşündüklerinş söyledi.