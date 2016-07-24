Cumhurbaşkanı Erdoğan; Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'yi kabul etti

25 Temmuz 2016 Güncelleme 25 Temmuz 2016

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli ilk kez Cumhurbaşkanlığı sarayını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün üç siyasi partinin liderlerini aynı anda Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

TSİ 14.00'te başlayan görüşmede Erdoğan'ın Başbakan ve AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 15 Temmuz'daki darbe girişimi karşısındaki kararlı tutumları nedeniyle teşekkür ettiği açıklandı.

Erdoğan, siyasi parti liderlerinin bundan sonraki süreçle ilgili önerilerini de aldı.

Bu görüşmeyle birlikte Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ilk kez Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkmış oldu.

Zirveye, HDP eş başkanları ise davet edilmedi.

2 saat 40 dakika süren görüşmenin ardından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın darbeye karşı açık ve net duruşları nedeniyle parti liderlerine teşekkür ettiğini ve birlik ruhunun her türlü sorunun üstesinden gelmek için en önemli güç kaynağı olduğunu vurguladığını aktardı.

Kalın'ın verdiği bilgiye göre, Erdoğan 15 Temmuz gecesi yaşananlar konusunda genel başkanları da bilgilendirdi.

Kalın, Erdoğan liderlerin darbe girişimi ve alınması gereken önlemler konusunda görüşlerini de dinlediğini aktarırken, şöyle devam etti:

"Görüşmede, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri etrafında kenetlenen milletimizin özgürlük, güvenlik ve refahı için atılacak adımlar, OHAL uygulaması, güvenlik tedbirleri, Anayasa çalışmaları ve ekonomi politikaları değerlendirilmiştir. Devleti ele geçirmeye ve yıkmaya çalışan FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edileceği belirtilmiş ve 15 Temmuz darbe girişimine benzer bir hadisenin tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasının zarureti üzerinde durulmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasının ve OHAL sürecinin titizlikle yürütüleceği ifade edilmiş ve bu konuda bütün siyasi partilerin işbirliği yapmasının önemi vurgulanmıştır. Ortak sorunlarımıza kalıcı çözümler üretmek için siyasi diyalog mekanizmalarının etkin bir şekilde kullanılması hususunda görüş birliğine varılmıştır.''

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga; AKP, CHP ve MHP'ye gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ mensubu teröristler tarafından cebir ve şiddet kullanmak suretiyle, anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri, meşru Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilen, silahlı darbe teşebbüsü milletimizin demokrasisine sahip çıkarak, ortaya koyduğu kahramanca direniş sayesinde engellenmiştir.

"Bu zorbalığa karşı gösterdiği kararlı tutumla, tüm kurumlarımıza çok önemli sorumluluklar yükleyen milletimiz, birlik ve beraberliğimizin en üst düzeyde olması gereken bu kritik dönemde, diğer kuruluşlarımızla birlikte, siyasi partilerimizden de bunun gereğini yerine getirmesini beklemektedir."

Kaynak, AFP

Telefon açıp teşekkür etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'yi telefonla arayarak, darbe karşıtı tutumlarından ötürü kendilerine teşekkür etmişti.

CHP'nin çağrısıyla dün darbe girişimini protesto için İstanbul'da Taksim Meydanı'nda düzenlediği mitinge ise bazı AKP yöneticileri de katılmıştı.

Kaynak, AFP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.