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2 hafta önce geçirdiği felcin ardından hastaneye kaldırılan eski İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Şimon Peres 93 yaşında öldü.

Şimon Peres, İsrail'in 1948'deki kuruluşunu gören siyasetçi kuşağının son temsilcilerindendi.

İsrail'in gizli nükleer programının da mimarı olan Peres, iki dönem başbakanlık, bir dönem de cumhurbaşkanlığı yapmıştı.

Şimon Peres: Hem şahin hem güvercin siyasetçi

Peres, 1994'te Filistinlilerle müzakere ettiği Oslo Barış Anlaşması nedeniyle Nobel Barış Ödülü almış ve bu ödülü Filistin lideri Yaser Arafat ile daha sonra bir suikast sonucu öldürülen eski İsrail Başbakanı İzak Rabin ile paylaşmıştı.

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Şimon Peres bir kez Filistinlilerin İsrail'in "en yakın komşusu" olduğunu söyleyip, "en yakın dostları" da olabileceğini vurgulamıştı.

Eski İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, ilerlemiş yaşına karşın Peres Barış Merkezi aracılığıyla kamuoyu önünde, aktif bir yaşam sürmüştü.

Şimon Peres, 13 Eylül'de geçirdiği ağır felcin ardından Şeba Tıp Merkezi'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatıyordu.

Entebbe operasyonunu yönetmişti

Peres, uzun siyasi kariyerinin başında İsrail Ordusu'nun selefi olan Haganah örgütünün personel işleri ve silah alımından sorumlu olmuştu.

İsrail'in kuruluşunda Fransa ile Mirage avcı jetlerinin alınması için bir anlaşma yapmıştı.

Filistinlilerin kaçırdıkları bir uçağı Uganda'nın Entebbe Havaalanı'na götürdüğü 1976 yılında İsrail Savunma Bakanıydı. 100'den fazla rehinenin kurtarıldığı operasyonu yönetti.

Bir dönem Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini savunan Peres, sonra önde gelen bir siyasi güvencin oldu.

Peres, sık sık Filistinlilerin toprak talepleri konusunda ödün verilmesi gerektiğini söylemişti.

ABD Başkanı Barack Obama "Sevgili dostum" diye hitap ettiği Peres'in "insan onuru ve ilerlemesi vizyonunu rehber edindiğini ve iyi niyetli insanların ilerleme kaydedebileceğini bildiğini" söyledi.