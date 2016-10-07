Yenibosna'daki saldırıyı TAK üstlendi

Telif hakkı EPA Image caption 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda biri ağır 10 kişi yaralanmıştı.

İstanbul'un Yenibosna semtinde Perşembe günü düzenlenen ve 10 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) örgütü üstlendi.

Hükümet, TAK'ın PKK ile aynı örgüt olduğunu savunuyor. PKK ise TAK ile 'organik bağı olmadığını' söylüyor.

Saldırı, 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında, bomba yüklü motosikletle düzenlenmişti.

Ajanslar, saldırının failinin Perşembe akşam saatlerinde yakalandığını duyurmuştu.

TAK tarafından yapılan açıklamada, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 1998'de Suriye'den çıkarılmasına atfen, "Eylemimiz 9 Ekim uluslararası komplosuna ve Kürdistan halkına yapılan baskı ve zulme karşı gerçekleşmiştir" ifadesi yer aldı.

Örgüt, 'saldırılarının metropoller başta olmak üzere farklı kentlerde süreceğini' belirtti.