Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hayatını kaybetti

Telif hakkı Hürriyet Image caption Kemal Unakıtan yarın Süleymaniye Külliyesi'nde toprağa verilecek.

Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kemal Unakıtan, 2009'da by-pass, 2013'te böbrek nakli operasyonu geçirmişti.

70 yaşında yaşamını yitiren Kemal Unakıtan'ın cenaze töreni ile ilgili ayrıntıları Başbakan Binali Yıldırım, AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında açıkladı.

Kemal Unakıtan, yarın İstanbul Süleymaniye Camii'de öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Süleymaniye Külliyesi'nde toprağa verilecek.

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu sabah saatlerinde yol arkadaşımız Kemal Unakıtan'ın ölümünü üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemize, milletimize, partimize çok büyük hizmetleri oldu." dedi.

Yıldırım, Unakıtan'la ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"AKP'nin 2002'den itibaren başlattığı dönüşümün kamu maliyesi alanındaki öncü isimlerindendi. Bugün iftihar ettiğimiz Maliye Bakanlığımızın yapısı ve çalışma sistemi anlayışında Kemal Abi'nin büyük emeği vardı. Muhalif olanların bile sevgisini kazanmış değerli bir yol arkadaşımızdı. Ailesinin, partimizin, milletimizin başı sağ olsun."

Özelleştirmenin patronuydu

Kemal Unakıtan, 2002 yılında 58. Hükümette Maliye Bakanı oldu.

Unakıtan, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özelleştirme İdaresi Başkanlığını Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'den alarak kendisine bağlamasıyla özelleştirmenin de patronu oldu.

2007'de AKP Eskişehir Milletvekili seçilen Unakıtan, 60. Hükümette de Maliye Bakanı olarak görev aldı ancak 1 Mayıs 2009'da yapılan kabine değişikliği sonucu bu görevi Mehmet Şimşek'e devretti ve kendisi kabine dışında kaldı.

Kemal Unakıtan, son yıllarda kalbi ve böbreğiyle ilgili sağlık sorunları yaşadı.

Unakıtan, 2009 yılında ABD'de Cleveland Clinic'te by-pass operasyonu geçirmiş, 2013 yılında da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde böbrek nakli operasyonu geçirmişti.