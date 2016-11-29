Erdoğan: Zalim Esed'in hükümdarlığına son vermek için Suriye'ye girdik

Telif hakkı Getty Images Image caption Erdoğan: Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümdarlığına son vermek için (Suriye'ye) girdik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekâtı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümdarlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil" dedi.

İstanbul'daki Parlamentolararası Kudüs Platformu Sempozyumu'nda konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda 600'lü (bin) rakamlar konuşuluyor ama hayır. Bana göre Suriye'de 1 milyona yakın insan öldü. Bu ölüm hâlâ devam ediyor. Çocuk, kadın, erkek ayrım yapmaksızın devam ediyor. Nerede BM, ne yapıyor ? Irak'ta var mı yine yok.

"Biz sabır, sabır, sabır dedik en sonunda dayanamadık ve Suriye'ye Özgür Suriye Ordusu ile beraber girmek zorunda kaldık. Niçin girdik? Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Mesele toprağın gerçek sahipleri topraklarına sahip olsunlar, bunu sağlamak için. Yani orada bir adaletin tesisi için varız. Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümdarlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil."

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Başbuğ: Türkiye Esadile direkt temas kurmalı

Öte yandan, emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Türkiye'nin Esad ile doğrudan ilişki kurması gerektiğini yazdı.

İlker Başbuğ, Washington'daki önemli yayın organlarından The Hill için yazdığı makalede, Amerika-Türkiye ilişkilerinin geleceğine dair önerilerini de dile getirdi.

Başbuğ, iki ülkenin taktiksel hareket etmekten vazgeçerek, Suriye krizini çözmek için bölgedeki Rusya ve İran gibi aktörlerle birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

İlker Başbuğ yazısında, Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket etmesinin yanlış olduğunu da söyledi.

Başbuğ, "Türkiye'nin, Özgür Suriye Ordusu'nu desteklemek için haklı gerekçeleri olsa da, güneyde istikrarlı bir komşu için bu politikalarını gözden geçirmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.