Trump-Erdoğan telefon görüşmesinde 'terörle mücadele' vurgusu

Telif hakkı Anadolu Ajansi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin "stratejik ortak ve NATO müttefiki Türkiye'ye desteğini vurguladığı" belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın ayrıca iki ülkenin "terörün her türüyle mücadelede" ortak bir kararlılığı paylaştığı ve "Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleye katkılarını memnuniyetle karşıladığı" kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının ajanslara verdiği bilgiye göre Erdoğan, ABD'nin Suriye'de YPG'ye verdiği desteği sonlandırmasını talep etti, iki lider Rakka için birlikte hareket etme konusunda mutabık kaldı.

Görüşmenin 45 dakika sürdüğü belirtildi.