Kanser hastası çift bir hafta arayla hayatını kaybetti

Telif hakkı Bennet Ailesi

Kansere yakalanan çiftin çocukları, anne ve babaları peş peşe hayatını kaybetmeden birkaç gün önce çektikleri bir fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafta 57 yaşındaki Mike Bennet ile eşi 50 yaşındaki Julie, İngiltere'nin Liverpool kentinde bir hastane odasında el ele tutuşurken görülüyor.

Bennet, bu fotoğraf çekildikten kısa bir süre sonra beynindeki tümör nedeniyle hayatını kaybetti.

Ailenin yakınları ve arkadaşları, çiftin en küçüğü 13 yaşında olan üç çocuğuna yardım için bir kampanya başlattı. Kampanyanın ilk 24 saatinde on binlerce sterlin bağış yapıldı.

Anne Julie Bennet'ın bir arkadaşı, "O'na bizlerin bir araya gelerek çocuklara bakacağını söyledim. Gözlerini açtı ve gülümsedi" şeklinde konuştu.

İlkokul öğretmeni olan anne Bennet da eşinden bir hafta sonra hayatını kaybetti. 50 yaşındaki 3 çocuk annesi kadının marangoz olan eşi Mike Bennet ise 2013 yılından bu yana beyin tümörü tedavisi görüyordu.