Wilders: Daha az az Faslı istiyor musunuz ?

Hollanda'da İslam karşıtı görüşleriyle bilinen siyasetçi Geert Wilders, belli bir grubu aşağılamak ve ayrımcılık yapmaktan suçlu bulunmuştu.

Amsterdam mahkemesinde görülen duruşmada, Wilders suçlu bulunmasına karşın herhangi bir cezaya çarptırılmamıştı.

PVV lideri, mitinge katılanlara "kentinizde ve Hollanda'daki Faslı sayısının azaltılmasını ister misiniz?" diye sormuştu.

Kalabalığın "Daha az! Daha az!" diye slogan atması üzerine Wilders gülümseyerek, "Bunun icabına bakacağız" demişti.

Davada, bu sözler üzerine kendilerini "üçüncü sınıf vatandaş" hissettiklerini söyleyen Fas asıllı Hollanda vatandaşlarını tanık olarak dinlenmişti.