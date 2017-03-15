BM: 1.5 milyon çocuk açlık nedeniyle ölümle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Unicef; Güney Sudan, Nijerya, Yemen ve Somali'de bulunan yaklaşık 1.5 milyon çocuğun açlık nedeniyle ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

BM yetkilisi Justin Forsyth, BBC'ye bunun nedeninin bu ülkelerde yaşanan çatışmalar olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler, özellikle Yemen'de yaşanan durumu, "Yemen'deki yıkım görmezden geliniyor" cümlesiyle özetliyor.

Nisan 2015'te Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun başlattığı hava saldırılarında bugüne dek 8 bine yakın kişi öldü.

Yetersiz beslenme ve eksik tedavi nedeniyle ise bu sayıdan daha fazla çocuğun hayatını kaybettiği sanılıyor.