Suriye'de tahliye konvoyuna saldırı: En az 39 ölü

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Suriye'de kuşatma altındaki yerleşim bölgelerinden tahliye edilenlere yönelik düzenlenen bir bombalı saldırıda en az 39 kişi yaşamını yitirdi.

Raşidin bölgesindeki bir kontrol noktasında gerçekleşen saldırı sonrası otobüsler ve araçlar alevler içinde kaldı.

Görgü tanıkları cesetlerin patlama alanına saçıldığını aktardı.

Yerel saatle 15:30 sıralarında gerçekleştirilen saldırı, değiş tokuşun yapılacağı kontrol noktasını hedef aldı.

Suriye devlet medyası, patlamada 39 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 24Aleppo isimli haber sitesi ise sivil kaybın 60 olduğunu duyurdu.

Yine 24Aleppo isimli haber sitesi, Rus birliklerinin olası bir misillemeye karşı muhaliflerin kontrolündeki şehirlerden tahliye edilenlerin konvoyunu koruma altına aldığını iddia etti.

Bölgede bulunan bir AFP muhabiri patlama öncesi yaptığı bir bağlantıda, konvoyun 30 saattir hareket etmediğini bildirmişti.

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Binlerce kişi tahliye edilmeyi bekliyor

Çoğunluğu Şii'lerden oluşan Fua ve Kefreya, El Kaide bağlantılı cihatçılar tarafından 2015 yılından bu yana kuşatma altında tutuluyordu.

Sünni nüfusun ağırlıkta olduğu Madaya ve Zabadani ise 2015 yılından bu yana hükümet güçleri tarafından kuşatma altındaydı.

"4 Şehir Antlaşması" ile bu durumdaki toplam 30 bin kişinin değiş tokuş kapsamında tahliye edilmesi amaçlanıyordu ancak, AFP haber ajansı iki taraftan da toplam 7bin 200 kişinin halen kuşatma altında olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz ayı hükümet yanlısı Fua ve Kefreya'da ve muhaliflerin kontrolündeki Madaya ve Zabadani'deki durumu "felaket" olarak nitelemişti.